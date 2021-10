Voting des Tages : Koalitionsverhandlungen: Sollte das Ampelbündnis den Bau der Küstenautobahn A20 kippen?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

27. Oktober 2021, 18:00 Uhr

Am heutigen Mittwoch tagen in Berlin erstmals die 22 Arbeitsgruppen der angehenden Ampelkoalitionäre – und damit wird es auch ernst für das größte Straßenbauprojekt im Norden: Der 200 Kilometer lange und gut fünf Milliarden Euro teure Weiterbau der Küstenautobahn A20 von Weede bei Bad Segeberg bis Westerstede in Niedersachsen kommt auf den Prüfstand. Die Grünen wollen durchsetzen, dass besonders klimaschädliche Projekte gekippt werden – und dazu zählt allen voran die A20.

Wir fragen daher:

Koalitionsverhandlungen: Sollte das Ampelbündnis den Bau der Küstenautobahn A20 kippen? Ja, das sollte das Bündnis machen. Nein, die A20 sollte weiter gebaut werden. Mir ist das egal. zum Ergebnis

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen (an Feiertagen und am Wochenende länger). Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar. Es handelt sich um eine nicht-repräsentative Umfrage.