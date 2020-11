Knochenfund am Rathaus

Bauarbeiten an der U-Bahnstation führen 500 Jahre alte Grabstätte zutage

05. November 2020, 15:19 Uhr

Hamburg | Bei Bauarbeiten unter dem Rathausmarkt sind am Dienstag menschliche Knochen sowie ein vollständig erhaltener Holzsarg gefunden worden. Gestern wurde bekannt, dass die Knochen mindestens 500 Jahre alt sind. „Auf dem Rathausmarkt stand das Bettelordenkloster St. Johannis. In dem gegrabenen Schacht ist der Kircheninnenraum angetroffen worden. Und der ist natürlich mit Bestattungen voll“, sagte Elke Först von der Hamburger Bodendenkmalpflege. Die sterblichen Überreste waren bei Ausbaggerungen für einen Fahrstuhl an der U-Bahnstation Rathaus gefunden worden. Die Knochen sollen demnächst erneut bestattet werden. Der Holzsarg dagegen bleibt unter der Erde.

Für Hamburgs Landesarchäologen Rainer-Maria Weiss sind die Funde stadthistorisch relevant. Er kritisierte, dass er und sein Team erst nach den Funden an das eingetragene Bodendenkmal gerufen wurden. „Da waren schon zwei Grüfte beseitigt und auch der eine oder andere Sarg war weggeräumt.“ Bislang habe es von dem Dominikanerkloster nur ein paar Urkunden und wenige historische Abbildungen gegeben. Das Kloster war Weiss zufolge 1239 gegründet worden und wurde 1529 wieder aufgelöst.