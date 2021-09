Kreis Pinneberg in Kürze : Klinik-Chef sucht Kontakt zur Stadt Pinneberg +++ Fleißige Helfer beim Müllsammeln +++ Kultur-Comeback in Barmstedt

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was am 20. September wichtig ist.

Kreis Pinneberg Zwei Tage nach der Bekanntgabe, dass die Regio-Kliniken ihre Krankenhäuser in Pinneberg und Elmshorn schließen und an der A23 neu bauen werden, sucht deren Geschäftsführer Gundolf Thurm den Kontakt zu Pinneberg. Er will in die Höhle des Löwen gehen. Überzeugungsarbeit leisten. Wie er das angeht, lesen Sie hier. Pinneberg Bei der Aktion ...

