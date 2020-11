Voting des Tages : Klimawandel macht sich bemerkbar: Lassen Sie noch Winterreifen aufziehen?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

25. November 2020, 18:00 Uhr

Die Winter sind in Deutschland langfristig in allen Höhenlagen wärmer geworden. Und in Zukunft setzt sich dieser Trend mit großer Wahrscheinlichkeit fort, wie Untersuchungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD), des Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz und der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) zeigen.

Das klarste Signal des Klimawandels ist die in allen Jahreszeiten steigende Lufttemperatur. Die Winter bringen durch die Erwärmung immer weniger Schnee in tiefen Lagen, da es hier öfter regnet als schneit und bereits gefallener Schnee schneller wieder schmilzt.

Wir fragen daher heute:

Klimawandel macht sich bemerkbar: Lassen Sie noch Winterreifen aufziehen? Ja, das ist sicherer so. Nein, ich habe Ganzjahresreifen. Nein, ich bleiben bei Sommerreifen. zum Ergebnis

