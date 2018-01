Region Pinneberg in Kürze : ++ Klimaforscher Mojib Latif in Pinneberg ++ Tempoanzeige vor Wedeler Kindergarten ++ Uetersen: Junge Union fordert G9++

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

von shz.de

erstellt am 11.Jan.2018 | 06:00 Uhr

Pinneberg Der Wissenschaftler und Klimaforscher Mojib Latif kommt am Dienstag, 20. März, auf Einladung der Volkshochschule nach Pinneberg. In seinem Vortrag „Verändert der Mensch das Klima?“ möchte Latif Laien seine hochkomplexen Thesen und Theorien zum Klimawandel näher bringen.

Elmshorn Nichts geht mehr: Der Tannenbaum-Berg an der Nordender Straße in Elmshorn war so groß und so hoch, dass auf dem Bürgersteig kein Durchkommen mehr war. Der Betriebshof der Stadt griff ein, um die Verkehrssicherheit wieder herzustellen. Die Tannenbaum-Berge an vielen Sammelstellen in Elmshorn wachsen weiter an. Der Kreis holt die Bäume aber erst am 15. Januar ab. Die Bäume sollten ab dem 14. Januar zu den 29 Sammelplätzen gebracht werden. Das hat nicht funktioniert.

Wedel Mit 7100 Euro Spendengeld werden zwei interaktive Geschwindigkeitsanzeiger vor der evangelischen Kita in der Hafenstraße in Wedel aufgestellt, deren Installation und Wartung die Stadt übernimmt. Zudem sollen Schutzstreifen auf der Straße Autofahrer sensibilisieren und dafür sorgen, dass Autofahrer das Tempolimit von 30 Stunden-Kilometern einhalten.

Ellerau Die Volkshochschule Schenefeld bietet ab dem 5.Februar 270 Kurse an, darunter auch erstmalige Angebote. Die Einrichtung verteilt in diesen Tagen 20000 Hefte an die Haushalte. Neu steht ein Malkursus für Kinder und Jugendliche auf dem Programm. Zum ersten Mal dabei sind auch Yoga- und Entspannungskurse für Kinder.

Barmstedt Verkaufserlöse von Baugrundstücken sollen mehreren Kommunen des Amtsbezirks Rantzau in diesem Jahr Geld in die Kassen spülen. Bokholt-Hanredder rechnet im Haushalt für 2018 mit einem Überschuss von etwa einer Million Euro, Ellerhoop mit rund 346000 Euro und Groß Offenseth-Aspern mit etwa 225000 Euro. „Die geplanten Haushalte der zehn Gemeinden für 2018 sind sehr unterschiedlich“, sagt Carola Warncke, Kämmerin des Amts Rantzau. Allerdings: Ohne Verkaufserlöse wären sie bis auf wenige Ausnahmen alle nicht ausgeglichen.

Uetersen Die Junge Union (JU) hat sich in Uetersen zu Wort gemeldet und gefordert, dass sich die Schulkonferenz für eine Rückkehr zu G9 ausspricht. Dies entspricht auch dem Willen der Jamaika-Koalition in Kiel und sei für die Schüler wesentlich entspannter, argumentiert die JU.

Schenefeld Die Volkshochschule Schenefeld bietet ab dem 5. Februar 270 Kurse an, darunter auch erstmalige Angebote. Die Einrichtung verteilt in diesen Tagen 20000 Hefte an die Haushalte. Neu steht ein Malkursus für Kinder und Jugendliche auf dem Programm. Zum ersten Mal dabei sind auch Yoga- und Entspannungskurse für Kinder.

Hamburg In Hamburg ist ein Streit über nächtliches Tempolimit auf Hauptverkehrsstraßen ausgebrochen. Während Umweltschützern das Konzept von Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) nicht weit genug geht, fügt der Senat aus Sicht der CDU der Mobilität in Hamburg dadurch „einen schweren Schaden zu“. „Wer nachts für Ruhe sorgen will, ist mit Tempo-30-Diktaten schlecht beraten“, sagte der CDU-Politiker Dennis Thering. Der rot-grüne Senat verabschiede sich damit vom wichtigen Prinzip „Leistungsfähige Hauptverkehrsstraßen – verkehrsberuhigte Wohnstraßen“. Tempo 30 im Vergleich zu Tempo 50 führe weder tagsüber noch nachts zu einer nennenswerten Reduktion der Lärm- und Schadstoffemissionen.

Schleswig-Holstein Behörden warnen vor Abzocke bei Kataster- und Grundbuchauszügen: Für den Kauf einer Wohnung oder den Bau eines Hauses klingen die Summen nicht beträchtlich: 39,80 Euro für eine Liegenschaftskarte aus dem Katasteramt und 34,80 Euro für einen Grundbuchauszug – und das bequem online bestellt. Doch wer sich beim Behördengang im Internet von vermeintlich geringen Summen blenden lässt, landet schnell auf den Onlineseiten von privaten Anbietern, die Dank Werbung bei Suchmaschinen ganz weit vorn in der Trefferliste stehen. Wer den Kataster- oder Grundbuchauszug direkt beim Landesamt für Vermessung und Geoinformation in Schleswig-Holstein beziehungsweise beim zuständigen Grundbuchamt bestellt, zahlt für eine Liegenschaftskarte nur 23,80 Euro und für einen Grundbuchauszug zehn Euro.