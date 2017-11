Bei Schenefeld : Kleinlaster kollidiert mit Pkw – Vollsperrung der A23

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Friederichs 1 von 1

29.Nov.2017

Nach einem Unfall auf der A23 bei Schenefeld in Fahrtrichtung Heide musste die Autobahn am Mittwoch voll gesperrt werden. Kurz vor dem Abfahrtsbereich kollidierte ein polnischer Kleinlaster aus noch ungeklärter Ursache mit einem Pkw. Das Auto geriet in den Graben. Angaben über Verletzte können noch nicht gemacht werden.

Da die Fahrbahn für die Dauer der Bergungsarbeiten voll gesperrt werden musste, bildete sich ein langer Rückstau. Am Mittwochnachmittag konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

