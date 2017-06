Region Pinneberg in Kürze : +++ Kleinkunstfestival in Pinneberg +++ Polizei warnt vor Betrügern +++ Sperrung in Quickborn +++

vergrößern 1 von 1 Foto: pt 1 von 1

Pinneberg Der Wetterdienst prognostiziert fürs Wochenende Sonnenschein – die beste Voraussetzung für das 15. Kleinkunstfestival in Pinneberg. Heute von 13 bis 18 Uhr und morgen von 13bis 19 Uhr steht die Kreisstadt im Bann internationaler Kleinkünstler. Anfang des Jahres stand das Straßenfest noch vor dem Aus, weil Geldgeber abgesprungen waren. Doch die Sparkasse Südholstein und das Pinneberger Tageblatt sprangen als Hauptsponsoren ein. Acht Straßenkünstlergruppen mit 13 Einzelkünstlern aus sieben Nationen sind heute und morgen auf dem Drostei- und auf dem Lindenplatz zu bestaunen: Ein bunter Mix aus Straßentheater, Comedy, Akrobatik, Jonglage, Straßenmusik, Pantomime und Clownerie. Der Eintritt ist zwar frei, aber die Künstler freuen sich über eine Hutgage. Geheimtipp: Der Zauberer Osvaldo Drevno überrascht das Publikum mit seinen außergewöhnlichen und unglaublichen Illusionen. Der einzigartige und charismatische Illusionist ist eine handgemachte Puppe, die von der Puppenspielerin Ola Muchin geführt wird. Osvaldo entwickelt seine Tricks mit der Hilfe von Hühnern und anderen Charakteren, nicht mit einer Assistentin. Seine Magie ist so unvorhersehbar, dass sogar Osvaldo manchmal nicht weiß, wie das Ganze ausgehen wird. Ola Muchin tritt heute um 14.45 Uhr (Drosteiplatz) und 17.15 Uhr (Lindenplatz) sowie morgen um 13.30 (Lindenplatz) und 16Uhr (Drosteiplatz) auf. Morgen gegen 18.15 Uhr wird während der Abschlussshow der Publikumsliebling bekannt gegeben.

Tornesch/Uetersen Die Polizei warnt vor einer Betrugsmasche, bei der die Opfer zur Zahlung einer Gebühr für eine angebliche Serviceleistung aufgefordert werden. Laut der Uetersener Beamten habe jüngst ein Tornescher ein Schreiben erhalten, indem angeblich das Unternehmen „Sharp-Energie“ 79 Euro für das Ablesen des Stromzählers verlangt. Ein Überweisungsschein habe beigelegen, die IBAN stamme jedoch aus Belgien. Die Polizei warnt, dass es sich bei den Schreiben um eine bundesweite Betrugsmasche handelt, die nun anscheinend auch den Kreis Pinneberg erreicht hat.

Quickborn Spätestens seit Juni 2010, als es in der Marienhöhe zu Bodensenkungen kam, wissen viele Quickborner, dass ihre Stadt auf einer Salzstruktur liegt. Weil deren Dach weniger als 30 Meter unter der Erdoberfläche liegt, sollen weitere geologische Untersuchungen Aufschluss über die Untergrundverhältnisse in Quickborn geben. Für die seismischen Messungen im Ziegenweg in der Nacht von Dienstag, 13. Juni, auf Mittwoch, 14. Juni, von 21 bis 5 Uhr, und optional auch in der folgenden Nacht wird der Teil der Straße vor dem Gesundheitszentrum und der benachbarten Apotheke für Autos gesperrt. Die Nutzung des Parkplatzes am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium ist möglich, denn die Einbahnstraßenregelung wird kurzzeitig aufgehoben.

Barmstedt Welche Veranstaltungen sollen auf der Badestelle am Rantzauer See erlaubt werden und welche nicht? Diese Frage hat jüngst den Barmstedter Werkausschuss beschäftigt. Marina Quoirin-Nebel vom Arbeitskreis Flüchtlinge hatte sich erkundigt, weshalb dem Arbeitskreis ein Sommerfest mit Musik und Feuershow auf dem Gelände verwehrt worden war. Der Grund sei das brütende Schwanenpaar gewesen, sagte Stadtwerkeleiter Fred Freyermuth. Andererseits habe es Ende Mai „trotz meiner Bedenken“ ein Feuerwerk an der Badestelle gegeben. Das habe die Schwäne vom Nest verjagt, wie Ernst-Reimer Sass berichtete. Auf Anfrage unserer Zeitung erklärte Heiko Lichy vom Ordnungsamt, das Feuerwerk – das von einem professionellen Pyrotechniker abgebrannt worden sei – sei nach Rücksprache mit der Unteren Naturschutzbehörde wegen der „sensiblen Umgebung“ nur unter Auflagen genehmigt worden. „Es durfte keine Blitz- und Knalleffekte enthalten“, sagte Lichy. Er gehe davon aus, „dass sich der Pyrotechniker an die Auflagen gehalten hat“, sagte Lichy. Es könne zwar sein, „dass die optischen Effekte die Schwäne irritiert haben“, räumte er ein. Er glaube aber nicht, „dass das den Bruterfolg beeinträchtigt hat“. Wie berichtet, hatten die Vögel acht Eier bebrütet, von denen allerdings keins befruchtet war. Während der Brutzeit seien Einschränkungen einzusehen, sagte Quoirin-Nebel. Die Frage sei jetzt, wie in Zukunft mit Veranstaltungen auf dem Gelände umgegangen werden sollte. Als es noch das Strandbad gab, „haben wir Entgelt genommen“, sagte Freyermuth. Ob das nach der Umwandlung in die öffentlich zugängliche Badestelle noch gewünscht sei, müsse die Politik entscheiden – ebenso wie die Frage, welche Art von Veranstaltungen genehmigt werden sollten. Seiner Meinung nach, sagte Sass, „sollte auf jeden Fall gleiches Recht für alle gelten“.

Kreis Pinneberg Im Kreis Pinneberg gibt es insgesamt 12.633 sogenannte erlaubnispflichtige Waffen. Die Besitzer sind Sportschützen, Jäger und Sammler – insgesamt 2627 Personen.

Wedel Die Stadt Wedel startet einen neuen Anlauf, den Schleichwegverkehr zwischen der Pinneberger Straße und Hamburg zu unterbinden. Geplant ist die Einrichtung einer sogenannten unechten Einbahnstraße. Dazu soll im Gnäterkuhlenweg in Höhe Seemoorweg ein Durchfahrtsverbot in Richtung Moorweg angeordnet werden. Eine entsprechende Vorlage will die Verwaltung dem Planungsausschuss bereits am kommenden Dienstag vorlegen.

Hamburg Zur Sicherung der Korridore zwischen dem G20-Tagungsort und dem Flughafen hat die Hamburger Polizei Demonstrationen in einem großen Teil des Stadtgebiets verboten. Von der Allgemeinverfügung betroffen sind neben der Innenstadt auch die Stadtteile rund um die Messe und die Außenalster. In dieser Zone dürfen vom 7. Juli (ab 6 Uhr) bis zum 8. Juli (bis 20 Uhr) keine Versammlungen stattfinden, wie Innensenator Andy Grote (SPD) und Polizeipräsident Ralf Martin Meyer am Freitag erklärten.

Schleswig-Holstein 70 Jahre nach dem Absturz des britischen Piloten James Mason mit seiner Gloster Meteor am 16. Juni 1947 im Norderbestetal in Sülfeld (Kreis Segeberg) werden die Gemeinde und die Kirchengemeinde auf dem Friedhof für den nur 24 Jahre alt gewordenen angehörigen der Royal Air Force einen Gedenkstein enthüllen. Mason, der damals in Lübeck Blankensee stationiert war, geriet bei einem Übungsflug mit drei anderen britischen Piloten über Sülfeld mit seiner Maschine ins Trudeln. Um Schaden für Sülfeld oder Tönningstedt abzuwenden versuchte Mason noch eine Notlandung im Norderbestetal. Dort versank er allerdings mit seinem brennenden Düsenflugzeug im morastigen Boden. Es gab damals einige wenige Augenzeugen, die den Absturz beobachtet haben.