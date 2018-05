von Oliver Gabriel

Kleine Tore, kleine Kicker, großer Spaß: Zum dritten Mal organisiert Karsten Schumann aus der Awo-Kita Hanna Lucas, unterstützt vom SC Cosmos, am Freitag, 25. Mai, den Wedeler Kita-Cup. Insgesamt 130 Jungen und Mädchen aus acht Kindertagesstätten treten in zwölf Teams ab 10 Uhr auf der Sportanlage im Freizeitpark Elbmarsch (Schulauer Straße) gegeneinander an. Die Firma „Küche Flic Flac, Essen für Kinder“ versorgt die Spieler und Zuschauer mit Gegrilltem, Obst und mit Getränken. Wedels Rotarier ehren die Spieler mit Medaillen.