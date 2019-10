Kleine, grüne Bälle für die Fitness

Halstenbeker DRK setzt bei seinen Gymnastikkursen für Senioren auf moderne Mini-Handtrainer

Halstenbek | Ein grüner, kleiner Ball fällt zu Boden, rollt aber nicht weg. Denn das ist das besondere an den neuen Bällen, den „Brasils“. Die Begegnungsstätte des Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Halstenbek, Schulstraße 10, bietet regelmäßig Sportprogramme für Senioren an − und nutzt dafür neuerdings auch die kleinen Handtrainer. Angeboten werden beispielsweise Gymnastikkurse zur Vorbeugung von Osteoporose, für Senioren und junge Senioren. Dabei geht es hauptsächlich darum, dass die Besucher sich einfach bewegen.

„Gerade beim Osteoporosekursus sind die Teilnehmer nicht so aktiv, aber sie machen mit und das ist das Ziel“, sagt Übungsleiterin Christine Lauenroth. Den Ehrenamtlern der Begegnungsstätte ist es allgemein wichtig, die älteren Menschen zusammen zu bringen. „Wir bieten einiges für Senioren an. Sie sollen sich bei uns aufgehoben fühlen“, erläutert Verena Wehde, Vorsitzende der Begegnungsstätte in Halstenbek. Vom Alter her sind die Gruppen gemischt. „Unser ältester Teilnehmer ist 91“, sagt Wehde.

Bei den Gymnastikkursen werden in erster Linie Kräftigungs- und Bewegungsübungen gemacht. „Es gibt auch Motorikübungen, bei denen dann beispielsweise ein Ball gegriffen werden muss oder dieser im Stehen mit dem Fuß gedrückt wird“, erklärt Lauenroth. „Manchmal ist das ganz schön kompliziert, weil die Bälle gern mal davon rollen“, führt sie fort.

Abhilfe sollen sogenannte Brasils schaffen. Das sind genoppte, mit Sand gefüllte, eierförmige Gewichte. „Die wiegen nur 270 Gramm und sind daher gut geeignet für Menschen, die Gelenkprobleme haben“, erläutert die Trainerin. Die Bürgerstiftung Bruno Helms hat die Geräte im Wert von 400 Euro gespendet.



Alles bleibt an seinem Platz





Beim Seniorensport in der Begegnungsstätte Halstenbek werden die Noppengewichte für die Gymnastikkurse genutzt. Der Clou laut Lauenroth: „Die Teile rollen nicht weg. Somit bleibt bei Motorikübungen alles an einem Platz, auch wenn mal etwas runterfallen sollte.“ Bei solchen Übungen kann auch das Gedächtnis geschult werden. „Wir bauen dann ein Quiz in die Übungen ein und wenn die Antwort beispielsweise richtig ist, muss ein Brazil geschnappt werden“, sagt die Übungsleiterin. Außerdem finden die Brasils Einzug in die Ausdauer- und Kräftigungsübungen. Sie fördern durch ihre Oberfläche die Durchblutung. „Wir werden diese Gewichte auf jeden Fall auch bei unserem Vorbeugeprogramm gegen Osteoporose einsetzen“, sagt die Trainerin.

Bei den Senioren kommen die neuen Geräte gut an: „Das bringt so Spaß“, erzählen mehrere Teilnehmerinnen. Sie haben die Geräte bei verschiedenen Übungen ausprobiert. Für Massagen seien die Geräte ebenso geeignet, wie Lauenroth erläutert. „Bei einer Fußreflexzonenmassage, sind sie besonders effektiv“, sagt die Trainerin.

Im Übungsprogramm sieht Lauenroth vor allem die geringe Mehranstrengung als einen Zugewinn – besonders im Kursus zur Osteoporosevorbeugung. „Selbst wenn die Senioren hier nicht mehr so viel Kraft haben, ist es dennoch fordernder für die Muskeln, ohne das schwere Gewichte genutzt werden müssen“, erläutert Lauenroth.

Die Stiftung hat weitere Unterstützung zur Anschaffung von Gerätschaften zugesichert. Lauenroth hat schon so manche Idee, welche das sein sollen.