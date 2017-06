Peter Jägers neues Märchen : Kleine Engel und ein recht großes Chaos

vergrößern 1 von 2 Foto: Nadine Stritzke 1 von 2

Quickborn | „Schutzengel geben niemals auf“ lauten das Motto und der Titel von Peter Jägers brandneuem Engel-Märchen, das am Sonnabend, 1. Juli, veröffentlicht wird. Am Donnerstag, 6. Juli, ist Jäger zu Gast in der Quickborner Stadtbücherei am Forum, Bahnhofstraße 100, wo er ab 19.30 Uhr mit musikalischer Begleitung aus seinem Roman für Alt und Jung liest. Der Eintritt kostet fünf Euro.

„Das erste Buch war damals eine Auftragsarbeit anlässlich des zehnjährigen Bestehens einer Apotheke“, erinnert sich der Autor an die Anfänge der Abenteuer, die der Engel Piccolo rund um die Eulenstadt erlebt. Was klein begann, hat sich längst verselbstständigt: Das neue Märchen ist bereits der sechste Band der Engel-Erzählungen. Inzwischen hat Piccolo einen Partner an seiner Seite: Gemeinsam mit Engel Donaldus macht er die Welt in jedem Buch ein kleines bisschen besser. Und in jedem Buch widmet sich Jäger einem neuen Thema – sei es die Suche nach dem Glück, dem Thema Aberglaube oder den zahlreichen anderen Sorgen und Problemen der Menschen.

„Im aktuellen Buch ging es mir darum, als Mutmacher zu fungieren“, so Jäger. Der Roman mit dem Untertitel „Flüssiges Gold für die Retter der Bienen“ solle vor allem jungen Leute ermutigen, für ihre Überzeugungen einzutreten. Die Bedeutung der Bienen wird in der Geschichte rund um Piccolo, Donaldus und Protagonistin Lisa wieder aufgegriffen. „Dazu habe ich mit dem Imker Dieter Degen zusammengearbeitet. Er hat einen Blick auf den Text geworfen, um zu sehen, ob alle Fakten stimmen“, so der Autor.

Aber auch das Chaos, das die Engel aus ihrer Himmelsperspektive auf der Erde wahrnehmen und das ihnen zunehmend Sorgen macht, wird thematisiert. Sogar eine Vollversammlung stellen die Engel auf die Beine, um die Welt wieder in die richtigen Bahnen zu lenken – und die Erdenbewohner in die Pflicht zu nehmen. „Natürlich sind einige Botschaften drin, die ich aber mit Schmunzelgeschichten - beispielsweise über den Osterhasen – angereichert habe“, so Jäger. Rund ein halbes Jahr hat er an dem Manuskript gearbeitet, bevor sein Verleger es in den Druck gab. Für die liebevollen Illustrationen konnte er erneut Zeichnerin Christel Kruse gewinnen und damit die langjährige Zusammenarbeit fortsetzen. „Die kann das“, sagt Jäger.

Trotzdem seien zahlreiche Entwürfe nötig gewesen, bevor die rund 20 Zeichnungen, die im Buch zu sehen sind, perfekt passten. „Wir mussten einfach mehrere Wünsche unter einen Hut kriegen“, so Jäger. Ob es nach diesem Roman ein weiteres Engel-Abenteuer geben wird, lässt der Autor offen. „Jetzt möchte ich mich zunächst auf die Lesungen konzentrieren“, sagt er. Ausschließen will er aber nichts: „Vielleicht kommen mir beim Austausch mit den Lesern ja neue Ideen.“

von Nadine Stritzke

erstellt am 22.Jun.2017 | 16:10 Uhr