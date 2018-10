Klein Erna in der Hamburger Seemannskneipe

von Janina Schmidt

23. Oktober 2018, 13:23 Uhr

Die Pinneberger Bühnen proben aktuell für den Abend „Hamburg und Meer“ in Borstel-Hohenraden. Im Restaurant „Zur Schmiede“ erwartet Wirt Zoran Vucinic (Foto, Zweiter von Links) die Laienspieler, die mit Geschichten, Liedern und Witzen in Hochdeutsch, Missingsch und Platt das Publikum nordisch unterhalten wollen. Am Freitag, 2. November, entsteht ab 19.30 Uhr in dem Borstel-Hohenradener Gasthof eine echte Hamburger Seemannskneipe mit passender Speisekarte. Seite 6