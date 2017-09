Region Pinneberg in Kürze : +++ Kleidermarkt in Ellerbek +++ Kampf gegen Müll in Elmshorn +++ Tradition in Schenefeld +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Caroline Hofmann 1 von 1

von shz.de

erstellt am 23.Sep.2017 | 06:00 Uhr

Ellerbek Der Verein Ellerbeker Eltern für Kinder und Jugend lädt für Sonnabend, 30. September, zum Kinderkleidermarkt ein. Das Team erwartet wieder Tausende Besucher in der Harbig-Halle, Rugenbergener Mühlenweg 1. Zu kaufen gibt es gebrauchte Winter-Bekleidung und Spielzeug. Schwangere mit einem Mutterpass können bereits ab 9 Uhr stöbern, für die restlichen Besucher werden die Türen ab 9.30 Uhr geöffnet. Das Team bittet darum, wegen des neuen Hallenbodens keine Schuhe mit Absatz zu tragen, da ansonsten der Boden zu stark beschädigt werden kann. 20 Prozent des Erlöses wird für Kinder- und Jugendprojekte in Ellerbek verwendet.

Elmshorn Zerbrochene Glasflaschen. Scherben auf dem Fuß- und Radweg, die zu einer Gefahr werden. Über die Situation an den Altglascontainern am Adenauerdamm haben sich Bürger immer wieder aufgeregt. Die Radfahrer können aufatmen. Die Müllcontainer kommen weg. Die drei Anlagen auf den Parkstreifen am Adenauerdamm zählen zu den 17Standorten im Stadtgebiet, die geschlossen werden. „Die GAB wird an allen Standorten, die aufgelöst werden, Schilder aufstellen, die auf den nächsten Entsorgungsstandort verweisen“, erklärte Christina Schötzow vom Flächenmanagement der Stadt Elmshorn. Auch der Container an der Matthias-Kahlke-Promenade wird gestrichen. Bei der Bewertung der Standorte ging es laut Schötzow nicht nur um die Vermüllung, sondern auch um die Wirtschaftlichkeit und Anfahrbarkeit der Standorte mit Lastwagen.

Schenefeld Tradition verpflichtet: Bereits zum 15. Mal laden die vier Kirchengemeinden der Stadt für den ökumenischen Erntedankgottesdienst ins „Stadtzentrum“ ein. Der Gottesdienst wird in diesem Jahr unter dem Motto „Gott danken in ungewissen Zeiten“ auf dem Marktplatz stattfinden. Musikalisch begleitet wird das Ganze von der „Lobpreis-Band“. Die Non-Profit-Veranstaltung soll wieder viele Menschen begeistern.

Wedel Die beiden Parkplätze vor Münster's Backstube, Bahnhofstraße 34, können heute von etwa 10 bis 13 Uhr nicht genutzt werden. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) und der Ökologische Verkehrsclub (VCD) organisieren dort einen „Parking Day“. „Wir wollen mal schauen, was man aus einem Parkplatz machen und wie man ihn schöner gestalten kann“, sagt Jürgen Lieske vom ADFC. Von 12 bis 12.15 Uhr soll eine Fahrradtour einmal die Einkaufsstraße entlang führen. Der Park(ing) Day ist ein seit 2005 international jährlich begangener Aktionstag zur Re-Urbanisierung von Innenstädten. Parkplätze im öffentlichen Raum werden modellhaft kurzfristig umgewidmet und einer anderen Nutzung wie der als grüne Oase, als Gastronomie- und Sitzfläche oder Fahrradabstellfläche zugeführt. „Wer Lust hat, kann bei der Gestaltung helfen oder mitradeln“, lädt Lieske zum Mitmachen ein.

Pinneberg Die Träger haben jetzt keinen Grund mehr zu klagen: Die Ratsherren und -frauen haben am Donnerstagabend während ihrer Sitzung den Vertragsentwurf für das neue Finanzierungsmodell für die Pinneberger Kindertagesstätten auf den Weg gebracht. Damit hat das Referenzmodell ausgedient. Es hatte dafür gesorgt, dass sich bei den Kita-Trägern Defizite anhäuften. Nun sollen diese am Ende des Jahres ausgeglichen werden.

Ellerau Nur wenige Städte und Gemeinden in der Region haben ein Heimatmuseum. Ellerau ist eine von ihnen. Hier kümmert sich ein Team aus Ehrenamtlichen um mehr als 2000 Exponate, die auf 450 Quadratmetern ausgestellt werden. Nach der Sommerpause gibt es mit einer sogenannten Knechtkammer eine neue Attraktion. Gebaut und eingerichtet wurde sie von den Museumsmitarbeitern, allen voran Winfried Schild.

Holm Seit Montag, 18. September, wird in Holm ein Teilstück der Bundesstraße 431 grundsaniert. Während die Beschwerden der Anlieger nach Worten von Bürgermeister Walter Rißler (CDU) zurückgegangen sind, gibt es noch immer Probleme mit den Umleitungen. Diese wurden zwar nachgebessert, aber noch immer halten sich vor allem Lastwagenfahrer nicht an die Ausschilderungen, beklagt der Kommunalpolitiker.

Uetersen Mutige Manager waren 2001 am Werk, als es darum ging, die Uetersener Nordmarkwerke aus dem Knoll-Konzern zu lösen. 17 Jahre ist das jetzt her und dem familiengeführten Unternehmen mit 600 Mitarbeitern geht es immer besser. Das wurde während der Geburtstagsfeier anlässlich des Gründungsdatums der Firma vor 90 Jahren deutlich, die in einem Zelt auf dem Betriebsgelände ausgerichtet worden ist.

Hamburg 3,5 Kilogramm Heroin haben Hamburger Zöllner hinter einer eingeschweißten Tarnwand im Auto eines 49-Jährigen sichergestellt. Beim Blick in den Kofferraum sei den Zöllnern die Trennwand aufgefallen, dahinter lagerte das Heroin in 500-Gramm-Blöcken und zwei Tüten, wie der Zoll am Freitag in der Hansestadt mitteilte. Der mutmaßliche Drogenkurier sei bei einer Kontrolle auf der A1 bereits am 12. September ins Netz gegangen. Die Drogen haben laut Zoll einen Straßenverkaufswert von rund 100.000 Euro. Gegen den 49-Jährigen werde wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Er müsse „aufgrund der großen Menge an geschmuggeltem Rauschgift“ mit einer empfindlichen Strafe rechnen.

Schleswig-Holstein Die Jamaika-Koalition will es den Kommunen in Schleswig-Holstein künftig selbst überlassen, ob sie Anwohner für den Straßenausbau vor Ort zur Kasse bitten. Diese Beiträge seien eines „der meistbeklagtesten Themen in den Kommunen“, sagte Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) am Freitag bei der ersten Lesung des Gesetzentwurfs von CDU, Grünen und FDP. Nach Aussage einzelner Kommunen stehe der Verwaltungsaufwand für die Erhebung aber „in keinem angemessenen Verhältnis zu den Einzahlungen beziehungsweise Einnahmen“, argumentiert die neue Koalition. Auch der umstrittenen Reform der Glücksspielregulierung in Deutschland soll es nach dem Willen des Landtags an den Kragen gehen. Die Jamaika-Koalition stimmt dem gefundenen Kompromiss der Länder nicht zu.