Klare Mehrheit für neue Satzung

TuS Appen stimmt für eine Klausel, die unter anderem NPD-Mitglieder ausschließen soll: Deren Landesvorsitzender sitzt dabei

von Florian Kleist

21. April 2018, 16:00 Uhr

Stühle sind längst keine mehr frei in dem Vereinsheim des TuS Appen. Aber immer noch stehen Menschen vor dem Eingang Schlange und warten darauf, dass sie sich in die Anwesenheitslisten eintragen. Und der Vorstand des Vereins achtet bei der Mitgliederversammlung an diesem sommerlich warmen Donnerstagabend sehr darauf, dass alles so abläuft, wie es im Vereinsrecht geregelt ist. Es ist der nächste Anlauf, die Vereinssatzung um eine Klausel zu ergänzen, mit der politisch oder religiös extremistische Vereinsmitglieder aus dem TuS Appen ausgeschlossen werden können. Gerichtskosten des letzten gescheiterten Versuchs: knapp 8500 Euro.

Der Mann, der maßgeblich für den Zulauf an diesem Abend verantwortlich ist, sitzt auf einem der Barhocker am Rand des Saals. Lennart Schwarzbach, Vorsitzender des Hamburger Landesverbands der NPD. 2015 sollte er wegen seiner Position in der rechtsradikalen Partei erstmals aus dem Verein geschmissen werden. Sein Widerspruch beim Ehrenrat des Clubs war jedoch erfolgreich, weil die Vereinssatzung einen Rauswurf wegen rechtsextremen Verhaltens nicht vorsah. Der TuS änderte die Satzung, Schwarzbach klagte und war im Berufungsverfahren vor dem Landgericht Itzehoe schließlich erfolgreich. Das Gericht hatte zwar nicht darüber entschieden, ob es grundsätzlich rechtens ist, ein Mitglied wegen seiner politischen Haltung oder Äußerungen auszuschließen. Es hatte nur formale Fehler in der Satzungsänderung festgestellt.

Soweit die Vorgeschichte. In der schwül-warmen Luft des Vereinsheims kochten zwar immer wieder die Emotionen über. Aber die Bitten um Sachlichkeit – vor allem von Schatzmeister Christoph Lütkemann – wurden von allen Seiten respektiert: auch von Schwarzbach und den Mitgliedern seiner ehemaligen Fußballmannschaft, die mit ihrem Team-Ausschluss 2015 den Stein ins Rollen gebracht hatte.

Schwarzbach machte sich immer wieder Notizen und meldete sich zu Wort. Er sprach von „gefälschten Dokumenten“ und einem „falschen Spiel mit der Mitgliederversammlung“, dass der Vorstand betreibe. Er sprach von einer kleinen Gruppe „Antideutscher“, die seinen Ausschluss forciert hätte. Und er warf dem Vorstand vor, die Kosten für den Gerichtsprozess seien Zweckentfremdung von Vereinsgeld. Da schaltete sich Schwarzbachs einstiger Trainer Dogan Cebbar ein: „Lennart, mach dir um die Kohle keine Sorgen, die kriegen wir zusammen.“

Einen Teil der Prozesskosten hat der Verein bereits durch eine 2000-Euro-Spende der örtlichen Firma Heidorn wieder reinbekommen. Den Rest trägt nach aktuellem Stand der Verein. Dessen Mitglieder stimmten gestern mit jeweils mehr als 100 Ja- und einer handvoll Gegenstimmen für die Änderung der einzelnen Paragraphen (siehe Info-Kasten links). Das bedeutet jedoch nicht den Vereinsausschluss von Lennart Schwarzbach, wie der TuS–Vorsitzende Wilfred Diekert im Anschluss deutlich machte: „Jetzt muss die neue Satzung erst einmal beim Amtsgericht eingetragen werden. Und ich weiß nicht, ob das dieses Jahr noch was wird. Wir haben bei den Gerichten in den vergangenen Jahren ja nicht allzu gute Erfahrungen gemacht.“