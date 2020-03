Voting des Tages : Kitas und Schulen schließen wegen des Coronavirus – wie stehen Sie dazu?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Avatar_shz von shz.de

15. März 2020, 18:00 Uhr

Um die Infektionskette des Coronavirus weiter einzudämmen, hat die Landesregierung am Freitag (13. März) entschieden, dass Schulkinder und Kitakinder ab Montag bis 19. April zu Hause bleiben sollen. Die Regelung gilt für alle öffentlichen und privaten Schulen – damit auch für Berufsschulen. Das teilten das Bildungsministerium und das Geseundheitsministerium am Freitag in Kiel mit. Wir fragen daher heute:

Kitas und Schulen schließen wegen des Coronavirus – wie stehen Sie dazu? Der Schritt war überfällig. Der Schritt war notwendig, aber zwei Wochen hätten auch gereicht. Der Schritt ist unnötig. zum Ergebnis

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen. Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.