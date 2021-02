Voting des Tages : Kitas schnell wieder öffnen: Sollte Schleswig-Holstein den Alleingang in Deutschland wagen?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

01. Februar 2021, 18:00 Uhr

Das Land wird bei den Kita-Öffnungen keinen Alleingang gegenüber den anderen Ländern beschreiten – vorerst. Am Donnerstag (28. Januar) hatte das Sozialministerium einen Stufenplan zur möglichen Öffnung der Kitas nach dem 14. Februar vorgelegt – abhängig von den landesweiten Infektionszahlen. „Wir haben immer einen Stufenplan zur Öffnung gefordert und finden den auch generell gut“, sagt Axel Briege, Vorsitzender der Landeselternvertretung der Kitas. „Allerdings hätten wir uns schon jetzt eine klare Ansage gewünscht, wie es in Schleswig-Holstein konkret weiter geht.“ Briege ist für einen Alleingang des Landes, ähnlich wie ihn Bildungsministerin Karin Prien (CDU) für die Schulen angekündigt hat, die bei bestimmten Inzidenzen schrittweise öffnen – egal was die Ministerpräsidentenkonferenz in der kommenden Woche beschließt.

