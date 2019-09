Kitas brauchen Personal

Landeselternkongress diskutiert über die Kita 2025 / Anerkennung für frühkindliche Bildung fehlt

von Florian Kleist

09. September 2019, 16:00 Uhr

Pinneberg | Wie soll eine Kindertagesstätte 2025 aussehen? Diese Frage stand am Sonnabend im Mittelpunkt des Landeselternkongresses. Es war gleichzeitig die Abschlussveranstaltung des Projekts „Kita-Vision 2025“. „Mit dem Konzept sind wir ein halbes Jahr durch Schleswig-Holstein getourt“, berichtete Axel Briege, Vorsitzender der Landeselternvertretung (LEV).

„Im Bereich Qualitätsmerkmale gibt es viele Überschneidungen und gleichwertige Anliegen bei den Erziehungspartnern“, erläuterte Briege. Dazu gehören qualifiziertes Personal, eine Reduzierung der Gruppengrößen, die Erhöhung des Fachkräfte-Kind-Schlüssels, genauso wie eine gute Ernährung und gute Kommunikation. Aber auch das Wahlrecht der Eltern, Raumgrößen und frühkindliche Bildung seien diskutiert worden. Drei Kernforderungen haben sich für den LEV herauskristalisiert: Die Abschaffung der Schließzeiten, eine Veränderung der Geschwisterrabatte sowie eine unabhängige und hauptamtliche Geschäftsstelle für die LEV. „Ehrenamtlich ist das kaum noch zu leisten“, sagte Briege und erläuterte die anderen Forderungen: „Wir wollen die Schließzeiten durch bedarfsgerechte Personalplanung ersetzen. Ein Kind in einer fremden Kita unterzubringen ist kindswohlgefährdend.“ Die aktuellen Geschwisterrabatte beträfen nur einen Bruchteil der Eltern. Doch bestehe laut Briege ein zentrales Problem: „Wenn wir den Fachkräftemangel nicht lösen, wird das neue Kitagesetz nichts bringen.“

„Knackpunkt, Dreh- und Angelpunkt ist der gesellschaftliche Wille, das Kita-System mit Personal auszustellen“, sagte Briege. Es gehe zum einen um Geld, aber auch um die Anerkennung der Berufe der frühkindlichen Bildung. „Das Bildungsangebot ist komplexer als an Grundschulen. Das Kita-System ist aber ein solcher Verkaufsschlager, dass es permanent personell unterversorgt ist“, erläuterte Briege. Kurze Verweilzeiten in Kitas seien die Folge davon, dass Maximalgrößen in Gruppen überschritten werden und Personal für die Betreuung fehle. „ich kann derzeit nicht den politischen Willen erkennen, alle Probleme zu lösen“, sagte Briege und ergänzte: „Investition in frühkindliche Bildung bedeutet eine volkswirtschaftliche Rendite von 13,5 Prozent. Wenn wir die ausschöpfen wollen, was Deutschland in den kommenden Jahren benötigt, müssen wir frühkindliche Bildung als Investition sehen und nicht als Kosten“, sagte Briege. „Wenn wir Entscheidungsträger haben, die die Rendite von 13,5 Prozent nicht nutzen wollen, müssen wir nachdenken, ob es noch die richtigen sind.

Grundsätzlich fehle in der frühkindlichen Bildung die Anerkennung. „Die Kitamitarbeiter müssen selbst für Rechte und Anerkennung streiten. Wer leise vor sich hin jammert, bekommt in einer Demokratie nichts. Man muss laut sein“, sagte Brieger. Die Mitarbeiter müssten sich organisieren. Also am Ende ein Streik? „Ich will nicht zum Streik aufrufen, aber hinter der Elternschaft steht die gesamte Wertschöpfungskette. Wenn Eltern nicht arbeiten können, weil ihre Kinder nicht betreut werden, dann ist das ein Multiplikator, den es größer nicht gibt.“ Er würde sich wünschen, dass Veränderungen auch anders möglich seien, zweifle das aber an. „Ich sehe aber nicht, dass die Menschen in Soizialberufen auf die Straße gehen. Sie sind oft sehr friedlich.“