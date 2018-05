Kita zieht ins Straßenverkehrsamt

Umbau soll im August fertig sein / Verwaltung hat aber keinen Plan B / Geschätzte Kosten: 422 000 Euro

von René Erdbrügger

05. Mai 2018, 16:05 Uhr

Seit Februar wird beraten, acht Gremien haben getagt. Seit Donnerstagabend ist die Kuh nun vom Eis: Das ehemalige Verkehrsamt in der Flensburger Straße wird als Interimslösung für die Unterbringung der Kinder der Heilig-Geist-Kita aus dem Ostermannweg angemietet und umgebaut. Das haben die Mitglieder der Ratsversammlung mit den Stimmen von CDU, SPD, den Grünen, FDP und den Bürgernahen beschlossen.

Hintergrund: Der Betrieb der evangelischen Kita ist seit Oktober vergangenen Jahres aufgrund von akuter Schimmelpilzkontamination eingestellt worden. Die einzelnen Gruppen – insgesamt 120 Elementar- und Hortplätze – werden seit Oktober 2017 in verschiedenen Einrichtungen betreut.

„Alle Pro- und Contra-Argumente sind ausgetauscht worden. Es sollte nun eine Entscheidung gefällt werden. Dieser Tag ist heute“, sagte Bernd Hinrichs (CDU). „Heute werden Nägel mit Köpfen gemacht. Die Eltern haben einen Anspruch auf Klarheit“, sagte Dieter Tietz (SPD).

Wie berichtet, hatte die Fraktion Grüne und Unabhängige die Verwaltung beauftragt, bis zur Ratsversammlung zu prüfen, ob das Grundstück an der Müßentwiete, auf dem momentan Obdachlose untergebracht sind, sich für die Aufstellung einer mobilen Kita-Containeranlage als Interimslösung eignen würde. Doch da sich in der Ratsversammlung keine Mehrheit für den Antrag abzeichnete, zogen die Grünen ihn zurück und stimmten für die Interimslösung Straßenverkehrsamt. „Wir wollen keine Kampfabstimmung“, so Joachim Dreher (Grüne und Unabhängige).

Bis August soll ein umfassender Umbau abgeschlossen sein, sodass die Kinder zum Start des nächsten Kita-Jahrs wieder vereint unter einem Dach betreut werden können. Der Kommunale Service Betrieb Pinneberg schätzt die Umbaukosten grob auf 422 000 Euro. Im Erdgeschoss – und nur dort würden sich die Kinder aufhalten – müssen Sanitäreinrichtungen und eine Küche eingebaut werden. Auch an eine Spielfläche haben die Verantwortlichen gedacht: So ist auf der Grünfläche neben dem Aldi-Markt ein Spielplatz geplant.

Ob es eine Alternative gebe, falls der Umbau bis August nicht fertig werde, wollten die Grünen wissen: „Wir haben keinen Plan B“, sagte Fachbereichsleiter Heiner Koch.