Region Pinneberg in Kürze : +++ Kita in Quickborn muss umziehen +++ Sanierungsstau in Pinneberg beendet +++ Zeugensuche in Ellerhoop +++

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa (Symbolbild) 1 von 1

Quickborn Wegen eines erheblichen Wasserschadens müssen drei Gruppenräume der Quickborner Kindertagesstätte Zauberbaum geräumt werden. Sowohl die Fußböden als auch die Decken seien von dem Schaden betroffen. 45 Kinder sollen nun ausquartiert werden. Als Übergangslösung wurden fünf Module, insgesamt zehn Container, auf dem Parkplatz an der Quickborner Kampstraße aufgestellt. Laut Kita-Leiterin Edeltraud Wiebe stoße diese Lösung bei den Eltern und der Belegschaft auf Akzeptanz.

Pinneberg Seit neun Jahren lähmt der Sanierungsstau an Pinnebergs Theodor-Heuss-Schule (THS) den Alltag. Doch jetzt gibt es gute Nachrichten: Nach den Sommerferien werden die Gymnasiasten ihre Schule nicht wiedererkennen. Die Mischwasser-Entflechtung ist im Außengeländebereich abgeschlossen, die Parkplätze für Lehrer und Hausmeister sind fertiggestellt. Das Dauersorgenkind Innenhof wird zum Schulbeginn am 4. September neu gestaltet sein. Die Fassaden sind saniert, bis November erfolgt die gärtnerische Gestaltung.

Ellerhoop Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag auf der Landesstraße 195 in Ellerhoop sucht die Barmstedter Polizei Zeugen. Wie Stationsleiter Sascha Schmidt berichtete, war gegen 15.49 Uhr ein Lastwagen auf dem Weg Richtung Hemdingen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, beschädigte dabei den Grünstreifen auf einer Länge von etwa 150 Metern und fuhr zwei Leitpfosten und ein Verkehrszeichen kaputt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Unfallfahrer geben können. Sie werden gebeten sich unter der Rufnummer (04123) 684080 zu melden

tornesch Hiobsbotschaft für die Kinderbetreuung in Tornesch: Der Bau der Kita Seepferdchen verzögert sich weiter. Mit einem Spatenstich für die Betreuungseinrichtung im Neubaugebiet Tornesch am See sei erst Anfang des kommenden Jahres zu rechnen, sagte Sabine Kählert, Amtsleiterin für soziale Dienste bei der Stadt, im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Betrieb kann somit frühestens Anfang 2019 aufgenommen werden. Doch es gibt auch gute Nachrichten: Zum neuen Kita-Jahr sind alle Tornescher Kinder mit Plätzen versorgt.

Schenefeld Schenefelds Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD) berichtet im zweiten Teil des Interviews mit unserer Zeitung von falschen Entscheidungen und kommenden Herausforderungen. „Ich hätte die Grundstücke am Osterbrooksweg nicht verkauft“, bereut sie rückblickend. „Wir hätten die Grundstücke noch gut anders nutzen können, zum Beispiel für die Flüchtlinge oder aktuell für die Stadtkernentwicklung.“ Die Verwaltung in Schenefeld beurteilt sie trotz einiger offener Stellen als „gut aufgestellt“.

Hamburg Nach einer Klage der John-Lennon-Witwe Yoko Ono muss die Hamburger Szene-Kneipe „Yoko Mono Bar“ im Karolinenviertel nach 17 Jahren Bestehen ihren Namen ändern. Die Künstlerin und Witwe des Beatles-Sängers hatte zuvor über eine Düsseldorfer Anwaltskanzlei gegen den Namen geklagt – er sei ihrem eigenen zu ähnlich, sagte ein Gerichtssprecher am Freitag in Hamburg. Das Hamburger Landgericht gab ihr demnach Recht und stellte am 12. Juli eine einstweilige Verfügung aus (AZ 318 O 195/17), inklusive Strafandrohung in Höhe von 250.000 Euro. Jens Kristian Peichl, der Anwalt des Barbesitzers Nima Garous-Pour, hält die Entscheidung des Gerichts für falsch – von einer Verwechslungsgefahr könne keine Rede sein. Er kündigte deshalb am Freitag an, Widerspruch einzulegen. Vorerst habe man sich jedoch an das Verbot gehalten und den Namen „Yoko“ überklebt. Ob der Widerspruch erfolgreich sein wird oder nicht, eine Zukunft gibt es für die nunmehr „Mono Bar“ nicht: Am vergangenen Wochenende hatte sie zum letzten Mal geöffnet, bestätigte Peichl. Grund hierfür sei jedoch nicht Yoko Ono, sondern ein jahrelanger Streit zwischen Garous-Pour und dem Vermieter, in dessen Folge der Mietvertrag gekündigt wurde.

Schleswig-Holstein Wer eine Wohnung in Schleswig-Holstein neu anmietet, musste im ersten Halbjahr deutlich tiefer in die Tasche greifen als noch in den ersten sechs Monaten des Vorjahres. Im Schnitt legten die Mieten im nördlichsten Bundesland um 4,2 Prozent auf 7,44 Euro pro Quadratmeter zu, im Kreis Pinneberg um 1,7 Prozent auf 8,41 Euro pro Quadratmeter. Das geht aus Daten des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) hervor. Bundesweit waren es einmal mehr die Metropolen, deren Preise kräftig anzogen. „Die Schere bei den Wohnungsmieten geht deutschlandweit immer noch weiter auseinander“, so das BBSR. Teuerstes Pflaster für Wohnungssuchende ist München mit einem Preis von 16,40 Euro pro Quadratmeter.

von shz.de

erstellt am 19.Aug.2017 | 06:00 Uhr