Region Pinneberg in Kürze : +++ Kita in Elmshorn evakuiert +++ Benefiz-Fitness in Pinneberg +++ Kleiderkammer in Hörnerkirchen: Positive Bilanz +++

Elmshorn Die Freiwillige Feuerwehr Elmshorn rückte gestern zu einem Brand in der Kita „Kinderhaus“ in Hainholz aus. Die Erzieherinnen waren auf den starken Brandgeruch aufmerksam geworden und hatten die Einsatzkräfte alarmiert. Bis zu deren Eintreffen hatten die Mitarbeiterinnen die Kinder bereits evakuiert. Mit Wärmebildkameras konnten die Feuerwehrleute den Brand lokalisieren: Es handelte sich um einen Schwelbrand in einer defekten Lampe. Die Feuermelder waren nicht angesprungen, denn dazu gab es zu wenig Rauchentwicklung. Nur der Geruch hatte die Erzieherinnen aufgeschreckt.

Pinneberg Diverse Eltern und Kinder haben sich am Familienlauf beim Benefiz-Outdoorfest des Pinneberger Vereins für Leibesübungen (VfL) im Pinneberger Rosengarten beteiligt. Einzelne Sport-Profis demonstrierten ihre Fitness bei diversen Übungen in einem sogenannten Athletik-Zirkel. Der Geschäftsführer des VfL, Uwe Hönke, zeigte sich zufrieden. „Die Veranstaltung bei bestem Wetter wurde gut angenommen“, sagte Hönke. Der Rosengarten sei ein idealer Platz, um zu laufen und seine Fitness zu verbessern.

Brande-Hörnerkirchen Die DRK-Kleiderkammer in Brande-Hörnerkirchen hat sich in den eineinhalb Jahren ihres Bestehens ausgezeichnet entwickelt. Das berichtete die Vorsitzende des örtlichen DRK, Frauke Marx. Eingerichtet worden sei die Kleiderkammer auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle – und es seien anfangs eben Menschen aus den Kriegs- und Krisenländern gewesen, die sie hauptsächlich in Anspruch genommen hätten. Jetzt kämen aber auch verstärkt Hörnerkirchener zur Kleiderkammer, was sie freue, so Marx.

Elmshorn Während andernorts Menschenschlangen nach Elbphilharmonie-Tickets drängeln, verschanzte man sich gestern in der Elmshorner Theaterkasse hinter eisernem Rollladen. Kunden erwartete ein Schild: „Über 1000 Vorbestellungen wollen gesichtet und organisiert werden.“ Um das zu schaffen, bliebe man Sonnabend und Montag für den Publikumsverkehr geschlossen. Der Umgang mit dem „Elphi-Run“ fordert Kreativität.

Uetersen Erfreut zeigte sich Hauptausschussvorsitzender Andreas Stief (CDU) darüber, dass die von der CDU zur Schulwegsicherung beantragten Tempo-30-Schilder am Ossenpadd und der Alsenstraße vor wenigen Tagen aufgestellt worden sind. „Endlich“ so Stief mit Verweis darauf, dass es sich bei dem Projekt um ein längerfristiges Unterfangen gehandelt habe.

Haseldorf Anwohner der Straße Hetlinger Deich in Haseldorf haben sich an die Gemeinde gewandt und sich über Lärmbelästigung durch Motorräder und Raser beschwert. Mit diesem Thema werden sich heute Abend die Mitglieder des Haseldorfer Sport-, Kultur- und Umweltausschusses während ihrer Sitzung im Haseldorfer Hof in der Hauptstraße 32 befassen. Zudem soll über den Bau einer Müllverbrennungsanlage auf der Stader Elbseite gesprochen werden. Die öffentlichen Beratungen beginnen um 19.30 Uhr.

Schenefeld Jeden Donnerstag werden in der Fahrradwerkstatt in Schenefeld Räder ehrenamtlich von Kai Harders und seinem Team instand gesetzt. Die Mehrzahl der Räder geht an Flüchtlinge. Aber auch andere bedürftige Menschen kommen zum Zug. Die Garage liegt genau hinter dem Schenefelder Bürgerbüro gegenüber dem „Stadtzentrum“ am Holstenplatz. Sachspender von Fahrrädern, Ersatzteilen und Werkzeugen sind jederzeit willkommen.

Quickborn „Blickpunkt Auge“ heißt die Sprechstunde, die der Blinden- und Sehbehindertenverein Schleswig-Holstein regelmäßig im Quickborner Rathaus anbietet. Beim nächsten Termin am Dienstag, 20. Juni, stehen Augenerkrankungen und Sehverlust im Mittelpunkt. In der Zeit von 10 bis 12.30 Uhr können sich Betroffene, aber auch deren Angehörige und Freunde Rat holen. Eine Anmeldung unter Telefon 04821-82281 ist unbedingt erforderlich. Die Beraterin Ingrid Hägemann ist selbst Augenpatientin. Sie informiert über vergrößernde Sehhilfen, Schutz für Augen und Netzhaut sowie die Leistungen der Krankenkassen und der öffentlichen Hand, die für Hilfsmittel in Anspruch genommen werden können. Außerdem erklärt sie bei Bedarf die jeweilige Augenerkrankung und deren Verlauf. „Wir können den Sehverlust nicht beheben, aber wir hören zu und erleichtern das Gespräch für den Betroffenen“, sagte Hägemann. Außerdem könnten durch die eigene Erfahrung viele praktische Tipps für das tägliche Leben weitergegeben werden. Ärzte und Optiker würden den Patienten zwar gern umfassend helfen wollen, stießen dabei jedoch bei Fragen zu den individuellen Auswirkungen auf das alltägliche Leben mangels eigener Erfahrung an ihre Grenzen. „Genau dort setzt unser Beratungsangebot an“, betonte Hägemann.

Hamburg Halbleere Dönertaschen, Erbrochenes und angebissene Burger. Auf den Straßen liegen die Spuren eines ganz normalen Wochenendes auf St. Pauli. Dennis Kalff, 40, kennt das schon. Es sieht schließlich jeden Montagmorgen so aus auf dem Kiez. „Das sind natürlich ideale Bedingungen für Ratten“, sagt der Schädlingsbekämpfer, während er mit seinem Koffer über die Große Freiheit auf einen typischen Altbau zusteuert. Im Keller soll es Ratten und Mäuse geben - die Mieter haben sich beschwert. Aus der geöffneten Kellertür strömt ein modriger Geruch, der an einen Hamsterkäfig erinnert. Kalff leuchtet mit der Taschenlampe auf den Boden. Rattenkot. „Ganz frisch. Der glänzt noch“, sagt der Kammerjäger aus Barsbüttel mit geschultem Auge. Wäre nun sein Opa Kurt im Jahre 1920 noch mit Fangnetz und Schaufel den „Schadnagern“ - so heißen Ratten und Mäuse in der Branche - auf die Pelle gerückt, stellt Dennis Kalff Funk-Fallen auf, die sofort eine Nachricht auf sein Smartphone schicken, wenn sie zuschnappen. Er ist in seiner Branche quasi der Rattenfänger 4.0.

Schleswig-Holstein Gegner des Fehmarnbelttunnels haben Verkehrsminister Alexander Dobrindt die unrühmliche Auszeichnung „Betonkopf des Jahres“ verliehen. Die Protestbewegung Beltretter stellte dazu am Strand in Presen auf Fehmarn eine überlebensgroße Betonbüste des CSU-Politikers auf. Die Bewegung aus Kommunen, Organisationen, Unternehmen und Parteien richtet sich gegen den von Dänemark geplanten Milliarden Euro teuren Tunnel, für den in der Ostsee eine der größten Baustellen Europas entstehen könnte.