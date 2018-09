Kirsten Kunz ist neue Pastorin der Christuskirche

von René Erdbrügger

Bereits als Kind spielte Kirsten Kunz (Foto) mit ihrer Schwester „Kirche“. Sie bauten einen Altar auf und zelebrierten Gottesdienst und mit Chips statt Oblaten das Abendmahl. Seit dem 1. September ist aus dem Kindertraum Wirklichkeit geworden. Kunz ist vom Propst Thomas Drope in das Amt der Pastorin auf Probe für die evangelisch-lutherische Christuskirchengemeinde in Pinneberg berufen worden.

Neben Pastorin Silke Breuninger sind mit Kirsten Kunz nun beide Pastorenstellen der Kirchengemeinde wieder besetzt. Kunz ist Jahrgang 1982 und verbrachte ihre Kindheit in Flensburg. Später studierte sie in Kiel, wo sie auch ihr Vikariat absolvierte. Ihr besonderes Interesse galt von jeher den alten Sprachen: Griechisch, Latein und Hebräisch. Sieben Jahre lang war sie im Auftrag der Akademie der Wissenschaften in Göttingen auf den Spuren von Ernst Schleiermacher, einem bekannten Theologen und Publizisten des 19. Jahrhunderts.

Kunz ist Pinnebergerin geworden. Wenn auch die Pastorenwohnung der Kirche noch nicht bezugsfertig ist, so hat sie zunächst in der neuen Parkstadt Eggerstedt mit ihrem Mann und den beiden kleinen Kindern eine Bleibe gefunden. Ihr Wirken in ihrer neuen Gemeinde hat sie unter den Leitsatz „Wahrheit suchen in Liebe“ gestellt. Kunz erklärt, was dies für sie bedeutet: „Ich möchte mit offenen Augen durch die Stadt gehen und wahrnehmen, was die Menschen bewegt und wie die Kirche helfen kann.“ Derzeit, so Kunz, sei sie noch im „Lern-Modus“. Sie will ihre Zeit und ihre Kraft sinnvoll einsetzen. Dazu ist es ihrer Meinung nach wichtig, zunächst das komplette Umfeld der ihr gestellten Aufgabe kennenzulernen. Sie betont: „Ich möchte meine Arbeit gut machen und die Gefahr der Verzettelung ist groß. Deshalb beginne ich lieber mit wenig, dies aber richtig.“ Kunz will sich vorrangig den Senioren widmen.