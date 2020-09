Kirchen rechnen mit Verlusten

Corona: Zukunft einzelner Gemeinden im Kreis ungewiss

25. September 2020, 13:00 Uhr

Elmshorn/Pinneberg | Die Kirchenkreise stellen sich auf harte Zeiten ein: Sie werden nach eigenen Schätzungen im kommenden Jahr zwischen 10 und 15 Prozent weniger Geld bekommen. Im Zuge der Corona-Pandemie bricht das Aufkommen an Kirchensteuern ein, der Mangel wird voraussichtlich einige Jahre lang herrschen. Genaue Zahlen gibt es noch nicht, aber hinter den Kulissen arbeiten die Verantwortlichen an Strategien, wie sie mit weniger Geld auskommen können. Es geht um Verluste im siebenstelligen Bereich.

Unter anderem sinken durch Kurzarbeit und Entlassungen die Einkommen der Kirchenmitglieder. Und damit auch die direkt gekoppelte Kirchensteuern. „Minus 15 Prozent, das werden einige Gemeinden nicht überleben“ – davor will Thomas Bergemann sie bewahren. Bergemann ist Propst im Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf, zu dem Gemeinden im Norden des Kreises Pinneberg gehören. Die größten Blöcke in seinem Etat sind Personalkosten, an denen kann er kaum sparen. Pastoren können die Kirchenkreise in aller Regel weder entlassen noch versetzen. Spielraum bleibt in Bereichen wie Bauvorhaben, Kirchenmusik oder Jugendarbeit. „Nur in diesem Jahr Einbrüche – das könnten wir handeln“, sagt Bergemann; aber die Finanzkrise werde wohl länger andauern.

Thomas Drope, im Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein für die Propstei Pinneberg zuständig, hofft, dass er die kommenden Jahre bis zu einer konjunkturellen Erholung „mit leichten Einsparungen“ überstehen wird. Er verweist auf Rücklagen.

Entscheidungen über die Haushalte treffen die Synoden, die „Parlamente" der Kirchenkreise. Hamburg-West/Südholstein hat die Haushaltssynode für den Etat 2021 bereits auf Februar verschoben, in der Hoffnung, dann mit belastbaren Zahlen zu arbeiten.