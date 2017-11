Kirche wird zum Kunstforum

vergrößern 1 von 4 1 von 4





„Die teils stundenlangen Wiederholungen der Tonfolgen können zu Trance und Raserei führen. Da bin ich mal gespannt“, kündigte Reinhard Matthies den letzten Auftritt beim dritten Musik- und Kulturfest in der Pinneberger Christuskirche an: die Flamenco Schüler von „La Cajita“. Weder Trance noch Raserei wollten sich einstellen, doch es gab viel Applaus für die spanische Darbietung mit bunten, farbenfrohen Kleidern und mitreißenden Klängen.

„Es ist toll, dass es in diesem Jahr so gut angenommen wurde“, freute sich Pastorin Silke Breuninger. Mehr als 70 Besucher wollten bei der besonderen Kulturveranstaltung dabei sein. „Es könnten immer mehr sein. Wir sind da ja unersättlich“, scherzte Kirchenmusiker Klaus Schöbel. Dafür hatten die Organisatoren auch ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm auf die Beine gestellt. „Wir wollen den Besuchern verschiedene Kunstformen präsentieren. Es ist hier eher wie ein Forum, bei dem sich die Besucher mit den Künstlern und auch die Künstler untereinander austauschen. Es ist nicht wie bei einem klassischen Konzert, bei dem die Besucher in der Bank verharren.“ Herumgehen, klönen und die Kunst entdecken stand im Vordergrund. „Der Kirchenraum wird durch diese Veranstaltung allerdings auch anders erlebbar“, so Breuninger.

Das Posaunenquinett Tbonebrass eröffnete das Fest musikalisch. Literarisch ging es mit der Hamburger Autorin Susanne Brandt weiter, die unter anderem aus der Anthologie „Von Fluchten und Wiederfluchten“, einem Projekt des Kulturzentrum Grend in Essen las. Zudem trug sie eigene Stücke vor, die sich vor allem mit der Flüchtlingsthematik beschäftigten wie „Wir lernen Futur“. Andreas Polzin, Kirchenmusiker in der Christuskirche, spielte ein Stück auf der Orgel, bevor es in die Pause ging. Orientalische Speisen warteten die die Besucher – zubereitet von zwei Flüchtlingsfrauen. „Sie haben den ganzen Tag für uns in der Küche gestanden. Das ist eine tolle Unterstützung“, sagte Breuninger.

Glaskünstler Jörgen Habedank berichtete im Gespräch mit Moderator Matthies nicht nur von seiner Arbeit, sondern bewies auch seine literarischen Qualitäten. Er berichtete den Besuchern, wie man „Unverkäufliches verkauft“. Literarisch ging es auch bei Reinhard Wilkens weiter. „Poetische Miniaturen“ nannte er die vierzeiligen Gedichte, die stark an Loriot oder Heinz Erhardt erinnerten, wenn er vom Zitteraal mit Schal oder dem Zaunkönig berichtete. Zahlreiche Lacher waren garantiert. Das Litterscheid-Heinmann-Projekt mit Sängerin Mascha Litterscheid, Jan Heinemann am Vibrafon spielte Jazz-Songs bevor der Abend mit spanischen Klängen und Flamenco endete.