Kirche Tornesch: Segenswünsche zum Mitnehmen

30. April 2020, 20:00 Uhr

Tornesch | Bunte Karten flattern dieser Tage vor der Tornescher Kirche an der Jürgen-Siemsen-Straße an einer Wäscheleine im Wind. Auf die Idee einer Kirchenvorsteherin hin hängt die Kirchengemeinde dort Segenswünsche für jedermann kostenlos zur Mitnahme aus, wie Pastor Henning Matthiesen mitteilt. Zehn bis zwölf Karten, die von ihm und Mitgliedern des Kirchengemeinderats erstellt werden, hängen stets an der Leine und werden täglich ausgetauscht. Sie sollen während der Corona-Krise Zuversicht vermitteln. „Das hat erstaunlichen Anklang gefunden“, berichtet der Pastor. Mehr als 200 Grüße seien bereits abgeholt worden. Daher soll die Aktion auch nach dem Ende der Pandemie zu besonderen Anlässen, etwa der Adventszeit, wiederholt werden.