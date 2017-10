Kindsmord: Mutmaßlicher Täter gefasst

von Bernd Amsberg

erstellt am 29.Okt.2017 | 18:25 Uhr

Nach dem Mord an einer Zweijährigen am vergangenen Montag in Hamburg ist der tatverdächtige Vater gefasst worden. Der Gesuchte sei am Mittag in der spanischen Region San Sebastian verhaftet worden, teilte die Polizei gestern Nachmittag mit. Bei dem Mann handelt es sich um einen 33 Jahre alten abgelehnten Asylbewerber aus Pakistan. Entsprechende Medienberichte hatte ein Sprecher der Ausländerbehörde bestätigt. Seite 12