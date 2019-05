Kindertag auf Türkisch

Der türkischen Feiertag soll ein Fest der Kinderrechte sein und ein friedvolles Zusammenleben international zu fördern.

von Janina Schmidt

07. Mai 2019, 14:44 Uhr

Pinneberg | „Lassen Sie uns doch öfter mal das Leben mit den Augen unserer Kinder sehen. Ich glaube, es wäre eine Welt, die offener und auch friedlicher wäre“, gab Bürgervorsteherin Natalina di Racca-Boenigk den 300 kleinen und großen Besuchern des internationalen Kinderfestes Pinneberg zum 23 Nisan (23. April) in der Rübekamphalle als Tipp mit auf den Weg. Di Racca-Boenigk gefiel nach eigenen Worten besonders die Tradition, zu Beginn der Veranstaltung sowohl die türkische als auch die deutsche National-Hymne gemeinsam anzuhören. Für die Bürgervorsteherin seien solche Momente sehr ergreifend und feierlich.

Die türkische Generalkonsulin Yonca Sunel aus Hamburg sei zum zweiten Mal in Pinneberg, wie sie sagte. Es sei ihr erstes Kinderfest und zugleich das lebhafteste, das sie je erlebt habe. Sunel sprach in ihrer Muttersprache zu den Besuchern. Übersetzt wurde ihre Rede von Sema Scheib, der ersten Vorsitzenden des türkischen Elternvereins Pinneberg (Pinneberg Türk Velileri Dernegi, PTVB), der das beliebte Kinderfest seit vielen Jahren organisiert. Die Generalkonsulin lobte insbesondere die Arbeit der Schulen zur Sicherung von Sprachförderung und guter Ausbildungsgrundlagen für die Kinder.

Der Ursprung des internationalen Kinderfests in der Türkei ist die Eröffnung der Nationalversammlung des Landes am 23. April 1920 durch den Gründer des ersten freien Parlaments, Mustafa Kemal Atatürk. Der Tag ist seit 1921 ein offizieller Feiertag in der Türkei. Atatürk erklärte ihn gleichzeitig zum Kindertag unter dem Motto „Çocuklarimiz gelecegimizdir“, was „unsere Kinder sind unsere Zukunft“ bedeutet. Ziel der Veranstaltung sei es, Kinderrechte und ein friedvolles Zusammenleben international zu fördern, so Erdal Kaya, der zweite Vorsitzende des PTVB gegenüber unserer Zeitung. In der Türkei wird der nationale Feiertag auf internationale Weise begangen, indem Kinder und Schulen aus 40 verschiedenen Ländern eingeladen werden, um mitzufeiern, erläuterte Kaya.

Das seit zwei Jahren bereits eingespielte Organisations-Team um Scheib und Kaya folgte dem Beispiel aus dem Herkunftsland und lud zum Kinderfest alle Schulen der Stadt ein. Das Festprogramm wurde vorrangig gestaltet von den Kindern der türkischen Schule und ihrem Lehrer Ugur Acar. Besonders beeindruckend war die zweisprachige Moderation der beiden Jugendlichen Seyma und Koray. Sie führten frisch und locker durch die vielen liebevoll einstudierten Beiträge der kleinen und größeren Tänzer, Sänger sowie Musiker.

Den Start auf der Bühne machten dabei die Kleinsten, die textsicher Gedichte zum 23. April aufsagten und dafür tosenden Beifall bekamen. Im weiteren Verlauf traten die Musikpiraten der Pinneberger Musikschule, Kinderchöre aus ersten bis dritten Klassen, vom Dolli Einstein Haus sowie der Helene-Lange-Schule auf. Es wurden russische, anatolische und türkische Volks- sowie Folklore-Tänze in Original-Tracht aufgeführt und es wurde musiziert auf der Klarinette sowie der Baglama, einer türkischen Laute.

Vor dem eigentlichen Beginn der Veranstaltung in der Halle sorgte der Spielmannszug des Sport-Clubs Pinneberg (SCP) vorm Eingang für eine schwungvolle Einstimmung auf das Fest. Am 30. Oktober dieses Jahres wird es die nächste Mega-Party geben, kündigte Scheib an. Denn an dem Tag wird der Elternverein 25 Jahre alt.