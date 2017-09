Kinder sagen, was sie denken

vergrößern 1 von 1 Foto: pen 1 von 1

von Florian Kleist

erstellt am 20.Sep.2017 | 16:00 Uhr

1986 hatte der Sänger Herbert Grönemeyer eine Vision: „Kinder an die Macht.“ Mehr als 30 Jahre später ist die Klassenzimmer-Hymne immer noch ein Hit, doch durchgesetzt hat sich Grönemeyer mit seiner Forderung nicht. Schade, eigentlich. Kinder haben tolle Ideen und sagen, was sie denken – ohne doppelten Boden. Zum Beispiel die Klasse 5a der Elmshorner Elsa-Brändström-Schule (EBS). Wie sich die frisch gebackenen Gymnasiasten am heutigen Weltkindertag die Zukunft auf unserem Globus vorstellen, zeigt vor allem eines: Sie wollen mitreden.

Schnell gehen viele Arme hoch, wenn Antworten auf die Frage „Was wünschst ihr euch von dieser Welt?“ gesucht werden. „Eine Erde ohne Krieg“, sagt Lisa (10) ganz selbstbewusst. Und auch Kjel (10) hat klare Vorstellungen: „Ich finde es nicht gut, dass so viele Tiere für Fleisch geschlachtet werden“. Tom (10) setzt auf den Sport als Gemeinschaftserlebnis: „Ich finde, dass es mehr Fußball geben sollte, damit die Welt friedlicher wird“, sagt er. Der zehnjährige Luca geht die Sache praktisch an. „Ich wünsche mir weniger Hausaufgaben, damit ich mehr Freizeit habe“. Und Sofia (10) hat einen Wunsch, den sicher auch viele Erwachsene teilen: „Es wäre schön wenn alle Menschen das gleiche Geld hätten, dann wäre niemand arm.“

Einen Appell an alle Erziehungsberechtigten richtet Kevin (10): „Die Erwachsenen wollen immer alles bestimmen. Wir wollen auch mal gefragt werden“. Klassenkamerad Finley hat sogar eine klare Forderung an Bundeskanzlerin Angela Merkel. „Sie kann sich doch dafür einsetzen, dass überall auf der Welt deutsch gesprochen wird, das wäre im Urlaub einfacher.“ Übrigens: Die Fünftklässler dürfen am Sonntag zwar noch nicht wählen, doch wer zurzeit deutsche Regierungschefin ist, wussten auf Nachfrage alle 25 Kinder der 5a sofort – geht doch.

Einig sind sich die Elmshorner EBS–Schüler auch darin, dass in allen Ländern für bedürftige Menschen , besonders für Kinder, viel mehr gespendet werden muss und dass es viel weniger Gewalt auf der Welt geben sollte. Ein Klassiker steht natürlich auch auf der Liste: mehr Taschengeld.

Dafür ist Klassenlehrerin und EBS-Orientietungsstufen-Leiterin Beate Tarrach nicht zuständig. Sie will ihren Schülern etwas anders mitgeben, nämlich Bildung die Spaß macht. Was wünscht sie sich von den Kindern? „Das sie interessiert sind und ihre eigenen Stärken entdecken“. Den ersten Schritt haben die Fünftklässler bereits getan: Sie haben eine eigene Meinung.