„Kinder raus in die Natur“

Osterferien-Programm im Entdeckergarten

von shz.de

28. März 2018, 16:00 Uhr

Fast geschafft: Ab morgen bleiben die Schulbücher zu und endlich ist für Pinnebergs Schüler Zeit zum Faulenzen. Oder an der frischen Luft die Natur zu entdecken. Für Letzteres bietet das Pinneberger Umwelthaus in seinem Entdeckergarten einiges an: Umwelthaus-Chef Rainer Reischuck lädt für morgen sowie donnerstags, 5. und 12. April, jeweils von 15 bis 17 Uhr Mädchen und Jungen im Grundschulalter zum kostenlosen Ferienprogramm ein. Reischuck ist in dieser Zeit auf dem Gelände an der Tangstedter Straße 101 direkt an der Grenze zu Pinneberg in Rellingen zu finden. „Es geht darum, die Natur zu erleben und beispielsweise bestimmte Tiere zu erkennen und zu beobachten“, erläutert der Umwelthaus-Chef.

Mit ihrem Reichtum stelle die Natur eine sinnliche Wahrnehmungs-Fundgrube dar. Dem gemeinsamen Erleben von Pflanzen und Tieren in der Gruppe und den gemeinschaftlichen Ideen komme dabei eine besondere Bedeutung zu. Der spielerische, erforschende und handelnde Aspekt steht bei Reischucks Programm im Vordergrund. Er bietet Spiele, Aktivitäten und Essen rund durch die Jahreszeiten.

Jetzt – während des Frühlings – geht es um den Nestbau der Tiere, das Einsäen und den Bau einer Gemüsekiste. Die Kinder arbeiten unter Anleitung in den Beeten des Entdeckergartens, bauen ein Weiden-Tipi und beschäftigen sich mit einem Zweigpuzzle. Sie erforschen die im und am Wasser lebenden Tiere wie Libellen und Frösche – dazu nehmen sie den Teich auf dem Gelände unter die Lupe. Zudem realisieren die Teilnehmer beim Zubereiten von Brennessel-Frikadellen mit Frühlingssalat aus dem Garten, was die Natur in kulinarischer Hinsicht für sie bereit hält.

Mit dem Entdeckergarten voller Pflanzenarten, Bienenzucht und Hühnern bietet sich ein Stück Natur, in dem Kinder mit allen Sinnen suchen, ausprobieren, staunen und erleben können. „Das sind wichtige Voraussetzungen zum Entwickeln von Werten – und zu einem verantwortungsvollem Handeln“, erläutert Reischuck.

Sollte sich während des Ferienprogramms eine feste Gruppe bilden, soll das Angebot weiterlaufen – immer donnerstags zur gleichen Zeit. „Ich bin vor Ort, die Donnerstage sind also auch über die Ferien hinaus fürs Schnuppern möglich“, sagt Reischuck. Er wünscht sich für das Projekt aber eine feste und zuverlässige Gruppe. „Das ist nicht nur mal zum Herumtoben gedacht“, sagt er – auf die Kinder wartet in dem Garten auch Arbeit und Disziplin. Ein echtes Interesse für die Natur und ihre Bewohner ist gefragt.

Die Kinder sind während des Ferienprogramms auf dem Gelände durch das Umwelthaus versichert. Eine verbindliche Anmeldung ist erforderlich bei Reischuck unter Telefon (0 41 01) 6 44 03 oder per Mail.

>

rainer.reischuck@gmail.com

>

www.umwelthaus-pinneberg.de