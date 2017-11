Kell-Rossmann kämpft für die Rechte und die Aufstiegschancen von Frauen

vergrößern 1 von 2 Foto: Frank Peter 1 von 2

von Knuth Penaranda

erstellt am 30.Nov.2017 | 16:25 Uhr

Das war gestern ein ganz besonderer Moment im Husumer Rathaus. Schleswigs-HolsteinsInnenminister Hans-Joachim Grote überreichte gleich 35 Mal die Freiherr-vom-Stein-Verdienstmedaille. Zu den Geehrten zählte auch die Elmshornerin Helga Kell-Rossmann. In der Laudation würdigte Grote ihr ehrenamtliches Engagement. Kell-Rossmann ist seit 1998 Mitglied des Pinneberger Kreistages. Sie war beziehungsweise ist Mitglied in verschiedenen Ausschüssen, beispielsweise im Hauptausschuss und im Ausschuss für Familie, Soziales und Gleichstellung sowie im Ausschuss für Schule, Kultur und Sport. Dem Jugendhilfeausschuss, den Frau Kell-Rossmann auch zeitweise als Vorsitzende leitete, gehörte sie insgesamt zehn Jahre an. „Frau Kell-Rossmann kann auf ein eindrucksvolles Engagement in der ehrenamtlichen Kommunalpolitik verweisen. Seit insgesamt 34 Jahren hat sie sich, sowohl als bürgerschaftliches Mitglied in Ausschüssen der Stadt Elmshorn, wie auch als Mitglied des Pinneberger Kreistages insbesondere für die Gleichstellung von Mann und Frau eingesetzt“, heißt es in der Laudatio. Weiterhin habe sie das Ziel verfolgt, Frauen den Beruf und die Familie zu ermöglichen und die Bildungschancen für Kinder aus Familien mit niedrigem Einkommen zu verbessern.

Darüber hinaus war es Kell-Rossmann, die im Jahre 2012 einen Aktionsplan mit dem Ziel auf den Weg brachte, effektive Maßnahmen zu entwickeln, um den Anteil von Frauen in Leitungsfunktionen der Kreisverwaltung zu erhöhen. Aktuell zeigt sich, dass die Maßnahmen greifen, da sich verstärkt Frauen um Führungspositionen bewerben beziehungsweise an ihrer Weiterqualifizierung arbeiten.