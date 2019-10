„Keine Streichliste für Schulen“

Finanzausschussvorsitzender beruft sich auf vorgegebene Kreditlinie vom Land

von René Erdbrügger

05. Oktober 2019, 16:32 Uhr

Pinneberg | Die Aussage von Bernd Früchtnicht (CDU), Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen, ist unmissverständlich: „Es gibt keine Streichlisten für Schulen. Die Projekte werden verschoben.“ Damit nimmt er Bezug auf die hitzige Debatte, die in den vergangenen Tagen darüber geführt wurde. Die Grünen und Unabhängigen als auch die Schulallianz sprechen von einer Streichliste für Schulen. Doch Früchtnicht verneint das kategorisch.

Was war passiert? Im Haushalt 2019 sollen zirka 18,2 Millionen Euro über Kredite finanzieren werden, die der 2. Nachtragshaushalt 2019 jetzt ausweist. Die Kommunalaufsicht des Landes begrenzte diesen Betrag auf 17 Millionen Euro. Es klafft also eine finanzielle Lücke in Höhe von 1,2 Millionen Euro. Zusätzlich sind noch Planungskosten für die GS Thesdorf und die GuGs investiv bereit zu stellen. Die Verwaltung erstellte daraufhin eine Liste von Projekten, die dafür als Gegenfinanzierung in 2019 herangezogen werden sollten. Das hat dann zur Folge, dass diese Projekte ins nächste Jahr verschoben werden wie beispielsweise der Bau der Mensen und der Ausbau des WLAN-Netzes in den Schulen.

Da Schulen und Kitas 55 Prozent des gesamten Haushalts ausmachten, seien dort auch vermehrt die Verschiebungen zu finden, sagte Tafin Ahsbahs (Grüne und Unabhängige) in der jüngsten Ratsversammlung, die sich mit dem Thema beschäftigte – daran erinnert Früchtnicht im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Aussage sei richtig. Die Kritik der Grünen und der Schulallianz habe ihn daher sehr getroffen. Er stellt zudem klar: „Pinneberg ist immer noch in der finanziellen Konsolidierungsphase. Hätten wir mit dem Nachtragshaushalt keine überarbeitete mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung vorgelegt, würde die Kommunalaufsicht keine weitere Haushaltsgenehmigung unter anderem auch für weitere Kredite mehr erteilen“, führt Früchtnicht aus.

Pinneberg stand von Ende des Jahres 2012 bis zum 31. Dezember 2018 unter dem Rettungsschirm des Landes. Die Phase ist zwar beendet, doch die Kreisstadt muss immer noch Auflagen erfüllen wie die Erstellung noch fälliger Jahresabschlüsse.

Seit Einführung der Doppik in 2009 sei eine falsche Ergebnisplanung gemacht worden. Mit der Folge, dass es immer einen Jahresfehlbetrag gegeben habe und die Stadt damit nicht so investieren konnte, wie sie wollte, so Früchtnicht.

„Wir sind Zwängen unterworfen. Jahrelang haben wir den Haushalt nicht aufstellen können, wie wir es müssen“, sagt Früchtnicht. Sonst hätte man in diesem konkreten Fall mit Haushaltsresten arbeiten können und hätte unter Umständen auch keinen Nachtragshaushalt gebraucht. Die heute handelnden Personen könnten nichts dafür. „Aber sie können daraus ihre Lehren ziehen. Das machen wir jetzt“, sagt Früchtnicht.

Deswegen fand auch ein Gespräch in Kiel mit Vertretern der Fraktionen der Ratsversammlung und der Verwaltung statt. Dort habe es Einigkeit gegeben. Auch das Abstimmungsergebnis in der jüngsten Ratsversammlung zu dem Thema sei einstimmig gewesen. Es ärgere ihn, dass jetzt von Seiten der Grünen und der Schulallianz scharf geschossen werde. Das können er und die CDU-Fraktion nicht nachvollziehen. „Es scheint mit der Kommunikation nicht zu stimmen. Ich biete an, jedem im Zuge meiner politischen Tätigkeit Fragen zum Haushalt zu beantworten.“

Früchtnicht erinnert daran, dass die CDU ihn vor zwei Jahren geholt habe, um mitzuhelfen, den Haushalt aus den roten Zahlen zu bringen. Ziel: die schwarze Null. „Bis zum Ende dieser Wahlperiode soll das auch erreicht werden.“ Im Hinblick auf die verschobenen Schulprojekte sagt Früchtnicht: „Wenn wir eine Gegenfinanzierung haben, können wir noch bis zur Sitzung der Ratsversammlung am 12. Dezember reagieren hinsichtlich des Haushaltes 2020. “