Region Pinneberg in Kürze : +++ Keine neue Grundschule für Elmshorn +++ Wedels umstrittene Ampel +++ Ellerbeker Eltern spenden Klavier +++

Elmshorn Damit ist der Bau einer weiteren Grundschule in Elmshorn wohl vom Tisch. Der Schulausschuss hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, dass die Kapazitäten an der Friedrich-Ebert-Schule und an der Grundschule Kaltenweide auf fünf Züge erhöht werden. Die für die Aufstockung benötigten Räumlichkeiten sollen geschaffen werden. Für diese Lösung hatten sich auch die Schulleiter an den bestehenden sechs Elmshorner Grundschulen ausgesprochen. Die Neubaupläne stießen auf wenig Zustimmung. Eine weitere Grundschule in Elmshorn „sehen wir als nicht erforderlich an“ heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme.

Wedel Die geplante Ampelanlage an der Kreuzung Industriestraße/Tinsdaler Weg/Elbring: Spätestens seit der Neujahrsrede von Stadtpräsident Ulrich Kloevekorn (CDU) darf sie aus gutem Grund als „umstritten“ bezeichnet werden. Kloevekorn sieht ihn ihr ein Beispiel für mangelnden Erneuerungswillen in der Stadt. Der Christdemokrat kritisierte eine Verzagtheit, eingefahrene Wege zu verlassen und überlegte laut, ob das Gutachten Pro Ampel und kontra Kreisverkehr tatsächlich ergebnisoffen oder von einer „Ampellobby“ gesteuert sei.

Ellerbek Es war ein Moment, in dem die Musikis der Ellerbeker Hermann-Löns-Schule die Luft anhielten: Corinna und Peter Müller, Eltern eines Schülers, enthüllten das nagelneue Klavier, das sie der Schule spendiert haben. „Wir teilen gern was wir haben“, begründet der Vater schlicht die großzügige Spende. Die Idee entstand während eines Elterngesprächs mit Schulleiterin Thorina Nielsen. „Unser altes Klavier ist schon ziemlich in die Jahre gekommen und klang trotz häufigen Stimmens nicht mehr so schön“, berichtet Nielsen.

Heidgraben Mehr als 50 Seiten stark ist er, der Feuerwehrbedarfsplan für die Gemeinde Heidgraben. Wehrführer Tobias Steffen hat den Plan aufgestellt und ihn jüngst den Kommunalpolitikern vorgelegt. Enthalten ist unter anderem ein neues Feuerwehrgerätehaus, ein Mammutprojekt für die kleine Gemeinde. Wann es umgesetzt werden könnte, steht dementsprechend noch in den Sternen.

Pinneberg Die Mitarbeiter des Pinneberger Fachdienstes Finanzen liegen bei den ausstehenden Haushaltsabschlüssen gut im Zeitplan: Die Bilanzen für 2009, 2010, 2011 und 2012 sind bereits abgehakt. Zum Monatsende April sollen der Abschluss 2013, bis Ende 2019 die Bilanzen 2016 bis 2018 vorliegen, teilte Bürgermeisterin Urte Steinberg mit.

Schenefeld Kunst-Interessierte kommen auch in diesem Jahr in Schenefeld auf ihre Kosten. Der Kunstkreis organisiert für das Jahr verschiedene Ausstellungen. Die erste Vernissage unter dem Titel „Twists and Turns“ ist am Freitag, 26. Januar. Beginn ist um 18 Uhr. Edith Steinmann präsentiert Malereien und Zeichnungen.

Barmstedt Zu doppelt so vielen Einsätzen wie im Jahr zuvor ist die Heeder Wehr 2017 ausgerückt. Das hob Heedes Wehrführer Lars Westphalen während der Jahreshauptversammlung der Wehr im Gasthof „Heeder Damm“ hervor. Bei den elf Einsätzen sei ihm die Nachbarschaftshilfe im Juli in Barmstedt in der Hamburger Straße besonders im Gedächtnis geblieben. „An dem Tag war unser Kameradschaftsabend, zu dem die Hälfte der Kameraden dann verspätet hinzu stieß“, so Westphalen. In diesem Zusammenhang lobte er die bewährte Hilfe der Wehren untereinander sowie die gemeinsamen Übungen.

Hamburg Die Barmer Ersatzkasse und die DAK-Gesundheit haben den Vorwurf zurückgewiesen, bei Heil- und Hilfsmitteln auf Kosten der Qualität zu sparen. Zuvor hatte die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (Montag) berichtet, dass die Aufsicht gegen mehrere große Ersatzkassen ermittele, die im Verdacht stünden, bei der Versorgung ihrer Versicherten mit Heil- und Hilfsmitteln zu sehr auf den Preis und zu wenig auf die Qualität zu schauen. Bei der Ausschreibung für Beatmungs- und Atemtherapiegeräte seien alle wichtigen Qualitätsanforderungen verpflichtend festgeschrieben, teilte Barmer-Chef Christoph Straub am Montag auf Anfrage in Wuppertal mit.

Schleswig-Holstein Als im April 2007 erstmals seit 200 Jahren ein Wolf in Schleswig-Holstein auftauchte – ein Totfund bei Süsel –, entfachte eine gewisse Begeisterung bei vielen Tierfreunden. „Der Nachweis eines Wolfes in Schleswig-Holstein ist eine gute Nachricht“, sagte damals der Landesvorsitzende des Naturschutzbundes (Nabu), Hermann Schultz. Die Kieler Uni-Zoologin und Hundesexpertin Dorit Feddersen-Petersen warte damals vor Hysterie: „Wölfe sind sehr scheu, greifen Menschen nicht an. Für mich ist es ein schönes Gefühl zu wissen, dass es wieder Wölfe in Schleswig-Holstein geben könnte“. Es ging die Rede vom „Wolfs-Erwartungs-Land“. Andere Menschen waren weniger begeistert, ein gefährliches Raubtier als Nachbarn zu bekommen. Heute sind Wolfssichtungen keine Seltenheit mehr.