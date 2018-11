Region Pinneberg in Kürze : +++ Keine Lösung für die Grundschule Thesdorf +++ Bahnhofsumbau in Elmshorn +++ Nahverkehr in Schenefeld verbessern +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

02. November 2018, 06:00 Uhr

Pinneberg Die Unterrichtsbedingungen an der Grundschule Thesdorf sind katastrophal: Mängel im Brandschutz, marode Gebäude und altertümliche Sanitäranlagen prägen das Bild. Die Politik diskutiert seit Längerem die Vor- und Nachteile eines Neubaus am Rehmenfeld. In der jüngsten Sitzung des Schulausschusses kamen die Fraktionen erneut nicht zu einer zufriedenstellenden Lösung.

Elmshorn Der Bahnhofsumbau in Elmshorn steckt seit Jahren im Zuständigkeitsgewirr zwischen Land, Deutscher Bahn und Stadt fest. Doch jetzt folgt der Befreiungsschlag. „Die Machbarkeitsstudie hat gezeigt, dass der Umbau gelingen kann. Wir sind nicht mehr Gegner, sondern Partner. Das ist eine historische Chance“, betonte Elmshorns Bürgermeister Volker Hatje. Und die will Elmshorn unbeding nutzen. Für das Großprojekt werden drei neue Stellen im Rathaus geschaffen. Für Planungskosten stehen 2019 zunächst 100.000 Euro zur Verfügung. Das hat die Politik beschlossen.

Schenefeld Eine mögliche Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs in Schenefeld steht auf der Tagesordnung des Ausschusses für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Verkehr des Kreises Pinneberg am Dienstag, 13. November. Die Forschungseinrichtung XFEL ist mit dem Wunsch an den Kreis Pinneberg herangetreten. Im Gespräch ist eine Verlängerung der Metro-Buslinie 2.

Wedel Durch schnelles Eingreifen konnte die Feuerwehr am Donnerstag größere Brandschäden an einem Reihenhaus in der Wedeler Feldstraße verhindern. Ein Schuppen am Haus hatte gegen 14.30 Uhr Feuer gefangen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte er bereits in voller Ausdehnung. Zudem griffen die Flammen auf den Anbau des Hauses über. Der Feuerwehr gelang es, das Feuer einzudämmen, so dass die Schäden am Haus selbst gering blieben. Die Bewohnerin des Hauses konnte sich ins Freie retten. Die erlitt einen Schock und wurde vom Rettungsdienst betreut.

Hamburg Die Opposition in der Hamburgischen Bürgerschaft hat vom rot-grünen Senat mehr Engagement bei der Kinderbetreuung in den Kitas gefordert. Immer mehr Eltern hätten trotz gesetzlichen Anspruchs auf eine kostenfreie Grundbetreuung Schwierigkeiten, wohnortnah einen Kitaplatz zu finden, sagte Daniel Oetzel von der FDP, dessen Fraktion die Debatte in der Aktuellen Stunde am Donnerstag beantragt hatte. Auch CDU, Linke und AfD warfen Rot-Grün vor, hinter den eigenen Ansprüchen zurückzubleiben und die Chancengleichheit bei frühkindlicher Bildung zu gefährden. SPD und Grüne wiesen die Vorwürfe zurück.

Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein startet im nächsten Jahr eine Einbürgerungskampagne, um Ausländern den Weg zum Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit zu ebnen. Ab Januar werde die Landesregierung deshalb Schreiben an Ausländer versenden, die seit mindestens acht Jahren im Land wohnen und außerdem die Voraussetzungen für die deutsche Staatsangehörigkeit erfüllen, bestätigte ein Sprecher des Innenministeriums am Donnerstag in Kiel.