Region in Kürze : +++ Keine Hundewiese für Elmshorn +++ Weniger Einbrüche in Barmstedt +++ Pinneberg Nord wird zum Nadelöhr +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

31. Mai 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn Über eine städtische Hundewiese würden sich viele Elmshorner Hundebesitzer freuen. Doch dem erteilte Bürgermeister Volker Hatje jetzt eine klare Absage – zu groß sei das Haftungsrisiko. Damit wollte sich die CDU nicht zufrieden geben. Aber auch einem Verein will die Verwaltung kein städtisches Grundstück zur Verfügung stellen. Die Stadt dürfe keine öffentlichen Parkanlagen verpachten und will außerdem Anlieger nicht belästigen.

Barmstedt In der Stadt Barmstedt und dem Amt Rantzau lebt es sich gut und sicher. Das ist das Fazit von Sascha Schmidt, Stationsleiter der Barmstedter Polizei, nach Auswertung der Kriminalstatistik für das vergangene Jahr. Durchschnittlich wurden in 2017 von der Polizei etwas mehr als die Hälfte der begangenen 460 Straftaten aufgeklärt. 2016 waren es 42,4 Prozent von 484 Straftaten.

Pinneberg Engpass in Pinneberg Nord an der Elmshorner Straße: Noch bis Freitag, 8. Juni, sollen die Bauarbeiten zum Anschluss der Westumgehung fortgesetzt werden. Anschließend, ab dem 10. Juni, wird die gegenüberliegende Quickborner Straße (L76) voll gesperrt zwischen Elmshorner und Flensburger Straße. Die Stadt Pinneberg informierte in einer Veranstaltung über die Baumaßnahmen und die daraus resultierenden Umleitungen.

Quickborn Nach der Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung mit Ellerau braucht die Quickborner Verwaltung im kommenden Jahr möglicherweise mehr Platz. Zwar bleibt der Mitarbeiterstamm im Ellerauer Rathaus erhalten, in Quickborn allerdings steigt die Zahl der Stellen um bis zu elf. Denkbar wäre die erneute Anmietung externer Büroräume. Auch das Kulturressort residiert schon nicht mehr im Rathaus.

Schenefeld Die Gorch-Fock-Schule in Schenefeld ist in diesen Tagen voller kleiner Artisten und Clowns, die mächtig viel Spaß haben: Der Zirkus Zaretti ist in der Stadt und richtet an der Grundschule eine Projektwoche aus. Besonders positiv wirken sich die Übungstage, die täglich mit einer Show enden, auf schüchterne Schüler aus. Sie gewinnen mehr Selbstbewusstsein.

Hamburg Die Elbmetropole geht voran und sperrt als erste Stadt in Deutschland Hunderttausende ältere Dieselfahrzeuge aus. Zumindest ein bisschen und mit vielen Ausnahmen. Von Donnerstag an gilt auf zwei Abschnitten der Max-Brauer-Allee und der Stresemannstraße in Altona ein Bann für Selbstzünder, die nicht die neueste Euro-Norm 6/VI erfüllen. Der rot-grüne Senat will damit die seit Jahren zu hohen Werte von Stickstoffdioxid in der Atemluft an den beiden stark befahrenen Routen unter die EU-Höchstgrenze drücken.

Hamburg/Schleswig-Holstein Der diesjährige Mai in Hamburg und Schleswig-Holstein ist der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1881. In der Hansestadt sei eine Monatsmitteltemperatur von 17,2 Grad und in Schleswig-Holstein von 15,6 Grad gemessen worden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mit. Für die beiden letzten Maitage wurden die Werte dabei zunächst prognostiziert. Die Durchschnittstemperatur im Mai in beiden Ländern liegt fünf beziehungsweise vier Grad niedriger.