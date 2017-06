Keine Geflüchteten in Ex-Rettungswache

Mit der Schaffung von neuen Unterkünften für Flüchtlinge hat die Stadt kein gutes Händchen. Seit Oktober 2015 laufen die Pläne, 40 bis 50 Geflüchtete in der Ex-Rettungswache an der Elmshorner Straße in Pinneberg unterzubringen. Doch jetzt ist das Projekt vom Tisch. Im nicht öffentlichen Teil der Ratsversammlung wurde der Politik mitgeteilt, dass der Vermieter sich weigert, eine Brandschutzanlage zu installieren.

von René Erdbrügger

erstellt am 23.Jun.2017 | 14:24 Uhr