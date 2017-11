Keine Euphorie trotz Gewinn

vergrößern 1 von 4 Foto: PT 1 von 4





erstellt am 29.Nov.2017

Ein geplanter Gewinn von 1,3 Millionen Euro für das Haushaltsjahr 2018 würde in vielen Kommunen Begeisterung auslösen – in Kummerfeld herrschte gedämpfter Optimismus, die Gemeindefinanzen in den Griff zu bekommen.

„Der Haushalt sieht gut aus, aber fast 2,5 Millionen Euro kommen aus dem Verkauf der Grundstücke im Gewerbegebiet Ossenpadd“, sagte Jens Carsten Lorenz (CDU, Foto, links) in der gemeinsamen Sitzung des Sozial-, Schul-, Sport- und Kulturausschusses, Bau-, Wege- und Umweltausschusses sowie des Finanzausschusses. Für 2019 seien zudem Einnahmen in Höhe von 621 000 Euro durch den Verkauf von Grundstücken aus dem ersten Bauabschnitt im Neubaugebiet „In de Röth“ – im Jahr 2020 weitere 1,8 Millionen Euro. „Das alles, ohne das bisher über den Verkauf der Grundstücke beschlossen wurde. Im Entwurf finden sich dagegen keine der notwendigen Investitionen für Kita und Schule. Das liest sich alles etwas sehr schön.“

Ähnlich sah es Finanzausschusschefin Silke Krieger (CDU): „Es wird mit Einnahmen aus Bauplätzen geplant, über die noch nicht beraten wurde. Das finde ich schon sehr früh.“ Sie rechne erst für 2019 mit Einnahmen aus dem Gewerbegebiet. Zudem würden Neubaugebiete Investitionen bei Schule und Kita nach sich ziehen.“ Zudem stehe im 2018 die Tilgung eines Kredits an, die einen Großteil der Verkaufserlöse auffresse.

„Ich gebe Herrn Lorenz und Frau Krieger soweit recht. Wenn wir ausschließlich Einfamilienhäuser bauen, müssen wir die Infrastruktur ausbauen. Es gibt aber sicherlich intelligentere Lösungen, die weniger Auswirkungen haben“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Uwe Hanspach (Foto, Mitte), ohne seine Vorstellung weiter zu erläutern. Die Gemeinde habe für den Erwerb der Grundstücke im Neubaugebiet Geld ausgegeben, dass schnellstmöglich durch den Verkauf wieder eingenommen werden solle. „Da müssen wir aufs Tempo drücken. Das gleiche gilt für die Gewerbegrundstücke. Wir wollen aber keine Filialen oder Ketten, bei denen wir keine relevanten Gewerbesteuereinnahmen erzielen können.“

Für Diskussionen sorgten vor allem 50 000 Euro, die für die Sanierung der Alten Schule vorgesehen sind, um dort ein Kulturcafé anzusiedeln. „Letztes Jahr haben wir die Investitionen extra mit einem Sperrvermerk versehen. Die CDU-Fraktion hat Schwierigkeiten damit, da das Projekt Alte Schule nicht konzeptionell angegangen wurde“, kritisierte Lorenz. Er empfinde es so, dass das Thema „durchgepeitscht“ werde. „Schweinsgalopp mag für andere Punkte im Haushalt aus deiner Sicht gelten. Im letzten Jahr habt ihr die Sanierung abgeschmettert, jetzt wollen wir einen klaren Weg gehen“, konterte Bürgermeisterin Erika Koll (SPD, Foto, rechts). Sie lobte, dass sich vier Kummerfelder bemühen, das seit Jahren leerstehende Gebäude wiederzubeleben. Dafür sei es notwendig, dass die Gemeinde die baulichen Voraussetzungen schaffe. „Ich habe nichts dagegen, wenn wir 5000 Euro für die Planung einstellen, ich finde die gesamte Summer aber problematisch, weil die Planungen nicht eintreffen werden“, spekulierte Krieger. „Man kann eine Sache auch zerreden. Wenn Sie kein Kulturcafé wollen, sagen sie es doch deutlich“, sagte Hanspach. „Wenn wir Mittel in den Haushalt einstellen, heißt es nicht, dass wir alles abnicken, was uns vorgelegt wird.“

Das besänftigte auch die CDU-Politiker. „Was Herr Hanspach sagt, klingt gut. Wenn wir ergebnisoffen diskutieren, können wir damit leben“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Hardy Tempelmann. „Wir müssen uns auch anschauen, ob das Konzept betriebswirtschaftlich tragfähig ist oder ob wir Sanieren und ausschreiben“, warnte Lorenz. Hanspach sagte: „Wenn wir die Nutzungsänderung angehen, wissen wir, was gemacht werden muss. Wir sind ein kleines Dorf. Da gibt es sicherlich nicht hunderte Bewerber für eine Gastronomie. Wir können froh sein, dass wir vier Einwohner haben, die dort etwas machen wollen.“

„Die Haushalte der letzten Jahre bereiten uns Bauchschmerzen. Wir wollen raus aus der Schuldenfalle“, sagte Krieger vor der Abstimmung. Ziel sei ein ausgeglichener Haushalt ohne Grundstücksverkäufe. Bei steigenden Abgaben an Land und Kreis aber ein fast unmögliches Unterfangen. „Das Problem haben nicht nur wir in Kummerfeld. Die Kosten sind überproportional gestiegen und wir stehen am Ende der Nahrungskette und häufen die Schulden an.“ Tempelmann sagte: „Ich hoffe, dass wir 2021 mal mit einem Geldsegen rechnen können, wenn die Bundes- und Landesregierung etwas ändern.“ Der Haushaltsentwurf wurde einstimmig beschlossen und wird am 14. Dezember im Gemeinderat beraten.