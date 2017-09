Keine Bühne und Bierpilz nur bis 22 Uhr

von Claudia Ellersiek

erstellt am 09.Sep.2017 | 16:22 Uhr

Diese Nachricht hat für heftige Reaktionen vor allem in den sozialen Netzwerken gesorgt: Die Stadt Quickborn verzichtet aus Sicherheitsgründen während des Eulenfest-Feuerwerks auf eine Bühne und das Musikprogramm. Außerdem müssen die Buden am Freizeitsee direkt nach der Pyro-Show gegen 22 Uhr schließen. Damit reagiert die Verwaltung nach eigenen Angaben auf die Ausschreitungen volltrunkener Jugendlicher in den vergangenen Jahren. Vor allem auf Facebook machen viele Fans der angesagten Party ihrem Unmut inzwischen Luft und werfen der Stadt vor, damit auch diejenigen zu bestrafen, die friedlich feiern.

„Das Feuerwerk und die Party danach machen für die meisten Quickborner das Eulenfest überhaupt erst aus“, sagt Gordon Kemsies. Der 24-Jährige Student gehört zu den Kritikern der Anordnung und wirft Bürgermeister Thomas Köppl (CDU) vor, die Entscheidung so spät kommuniziert zu haben, dass für die Suche nach einem alternativen Standort und einem effektiven Sicherheitskonzept keine Zeit mehr bleibt. Für ihn ist eine der beliebtesten Veranstaltungen in Gefahr. „Dafür reisen viele ehemalige Quickborner von weit her an“, sagt Kemsies.

Für die Sicherheitskräfte wurde das Spektakel aber offenbar zunehmend zum Problem. Viele Jugendliche, zum Teil fast noch Kinder, seien dort nur erschienen, um Alkohol in sehr großen Mengen zu konsumieren, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Tatsächlich berichten Augenzeugen auf Facebook von 12- bis 16-Jährigen, die mit einer Wodka-Flasche in der Hand zwischen den Buden umher torkelten und Gäste bepöbelten.

Seite 3