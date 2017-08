DAS SONNTAGSGESPRÄCH : „Keine Arbeiterpartei mehr“

vergrößern 1 von 1 Foto: Lars Zimmermann 1 von 1

Appen | Appener Bürgermeister, Kreistagsabgeordneter, Vorstandsvorsitzender und später Ehrenvorsitzender des VfL Pinneberg − Uwe Damm hat in vielen Funktionen etwas bewegt. Im Sonntagsgespräch erklärt Damm, wie sich „seine“ SPD verändert hat und warum er zufrieden mit der Entwicklung Appens ist.

Schon Ihre Urgroßeltern engagierten sich für die SPD. Was bedeutet Politik für Ihre Familie?

Wir sind bestrebt, die Verhältnisse im Sinne der Werktätigen zu verändern. Diese Einstellung haben mir meine Eltern und besonders meine Großmutter vermittelt. Schon mein Urgroßvater hat im 19. Jahrhundert während der Zeit der Sozialistengesetze die SPD-Parteizeitung „Vorwärts“ verteilt. Die Verbundenheit zur SPD liegt also schon seit Generationen in der Familie.

Wie wichtig ist Ihnen die SPD?

Sie ist meine politische Heimat und ein wichtiger Teil meines Lebens. Ich bin bereits seit 66 Jahren Parteimitglied. Nach so einer langen Zeit löst man eine Verbindung nicht mehr. Das bedeutet aber nicht, dass ich manche Entscheidung nicht mit kritischen Augen betrachte.

Was hat sich bei der SPD verändert?

1962 hatten wir in Appen zehn Kandidaten. Davon waren sieben Arbeiter und Handwerker. Das ist heute undenkbar. Die SPD ist keine Arbeiterpartei mehr − auch wenn sie nach wie vor für die Benachteiligten eintritt.

Wie beurteilen Sie die Entwicklung der Partei?

Gut finde ich, dass das Programm an die alten Werte der Arbeiterbewegung anknüpft und Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität in den Mittelpunkt stellt. Falsch war aus meiner Sicht die Entscheidung, in die Große Koalition zu gehen. Ich habe Angst, dass nach dem 24. September eine Neuauflage droht. Es ist zwar mit dem Mindestlohn und einigen anderen Beschlüssen gelungen, sozialdemokratische Politik durchzusetzen. Das wird aber von der Öffentlichkeit nicht honoriert. Da es den meisten Menschen gut geht, herrscht keine Wechselstimmung. Das nutzt Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Appen ist seit einigen Jahren nicht mehr eigenständig. Hat sich die Verwaltung durch das Amt Geest und Marsch Südholstein bewährt?

Ich war sehr enttäuscht, als der Beschluss gefasst wurde, sich dem Amt anzuschließen. Eigentlich habe ich mit Empörung der Bevölkerung gerechnet. Schließlich hatte Appen sieben Jahre geklagt, um das Amt Pinneberg-Land zu verlassen und sich selbst zu verwalten. Deshalb hat mich überrascht, dass die Kehrtwende so gelassen hingenommen wurde. Ich muss aber zugeben, dass die Amtsverwaltung in Moorrege gute Arbeit leistet.

Uwe Damm (84) wurde in Hamburg geboren, wohnt aber schon seit Jahrzehnten in Appen-Etz. Damm ist verheiratet und hat vier Kinder. Sein Vater ist der ehemalige schleswig-holsteinische Landesvorsitzende und Landtagsabgeordnete Walter Damm. Uwe Damm war acht Jahre Bürgermeister in Appen. Außerdem gehörte er dem Kreistag, der Appener Gemeindevertretung und dem Pinneberger Stadtrat an. Zudem war er Mitglied des SPD-Kreisvorstands und erhielt für sein Engagement die Willy-Brandt-Medaille, die höchste Auszeichnung für SPD-Mitglieder.

Sind Sie zufrieden mit der Entwicklung Appens?

In Appen lässt es sich gut leben. Schule, Kindergärten, Sportanlagen, mit dem Bürgerhaus ein Veranstaltungszentrum, eine hervorragende Verkehrsanbindung − es ist alles da. Nur Einkaufsmöglichkeiten fehlen. Appen ist aber trotz allem von einem reinen Bauerndorf zur Wohngemeinde geworden. Ich bedauere allerdings, dass die Partnerschaft mit Neukalen auf Beschluss der Gemeindevertretung beendet wurde. Nur der Etzer Bund pflegt noch die Kontakte.

Sie waren viele Jahre im Vorstand des VfL Pinneberg tätig und wurden zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Wieso haben Sie sich auch in diesem Bereich engagiert?

Der Sport ist für unsere Gesellschaft unverzichtbar. Wenn irgendwo Integration stattfindet, dann in den Vereinen. Das betrifft nicht nur die Flüchtlinge. Zieht jemand um, entstehen neue Kontakte am ehesten im Sportverein. Meine Verbindung zum VfL Pinneberg entstand, als ich in Pinneberg wohnte, dort auch dem Rat angehörte und als Ausschussvorsitzender für den Sport zuständig war. Als ich zurück nach Appen zog, fragte ich beim VfL nach, ob ich mich dort einbringen könnte. Ich bin der Auffassung, man sollte sich nicht nur um Familie und Beruf kümmern, sondern auch etwas für die Allgemeinheit tun.

Waren Sie selbst auch sportlich aktiv?

Schwimmen, wandern, Rad fahren − ich war zwar nie im Verein aktiv, habe aber immer etwas getan. Jahrzehntelang habe ich mir auch alle Spiele der Fußballer des VfL Pinneberg angeschaut. Inzwischen bevorzuge ich bei den Mannschaftssportarten aber Handball. Dort ist man einfach näher am Geschehen dran. Dann kommen Basketball und Fußball. Eishockey finde ich dagegen furchtbar.

von Lars Zimmermann

erstellt am 20.Aug.2017 | 15:00 Uhr