Kein Wasser mehr nach Rohrbruch

Im Pinneberger Hindenburgdamm ist eine Trinkwasserleitung gebrochen

Avatar_shz von Felisa Kowalewski

04. November 2019, 12:58 Uhr

Pinneberg | Kein sauberes Wasser mehr in Pinneberg: Am frühen Sonnabendmorgen ist im Hindenburgdamm eine Trinkwasserleitung gebrochen. Im gesamten Stadtgebiet fiel daraufhin der Wasserdruck ab. In den sozialen Medien berichteten auch Einwohner aus Kummerfeld, Prisdorf, Appen, Tangstedt und Borstel-Hohenraden, kein oder nur braunes Wasser zu haben.

Der Vorfall ereignete sich gegen 5 Uhr, wie Andreas Riemenschneider auf Anfrage unserer Zeitung gestern bestätigte. Er hatte am Wochenende für die Stadtwerke Pinneberg und die Gemeindewerke Halstenbek Bereitschaftsdienst. „Das Personal ist rausgefahren, um die Stelle zu finden“, berichtete er. „Das Wasser sprudelte schon raus.“

Auf Höhe der Hausnummer 40 – in der Nähe der Geschäftsstelle der AOK – stand der Gehweg bereits unter Wasser, als das Team mit vier Mann eintraf. Sie riegelten die gebrochene Leitung ab. „Das geht mit Vorrichtungen im Rohr“, erläuterte Riemenschneider. „Mit einem Schlüssel wird auf beiden Seiten ein Schieber runtergelassen. Diese Schieber sind im gesamten Netz verteilt, damit eine Reparatur an einem offenen Rohr auch funktionieren kann.“

Gegen 7 Uhr war der Wasserdruck im Stadtgebiet wieder hergestellt – nur die Anwohner im direkten Umkreis mussten deutlich länger warten. Das Rohr musste ausgetauscht werden. „Etwa 100 Menschen waren betroffen“, sagte Riemenschneider. Um diese mit Trinkwasser zu versorgen, wurde ein Hydrant aufgestellt, während eine Tiefbaufirma den Gehweg aufbuddelte, um an das defekte Rohr zu gelangen. „Es war eine größere Schadensstelle“, berichtete Riemenschneider. „Ein Baum musste auch noch gefällt werden, weil er völlig unterspült war.“ Gegen 18 Uhr wurde die Trinkwasserversorgung wieder aufgenommen.

Was die Ursache für den Rohrbruch war, steht noch nicht fest. „So ein Schaden kann immer mal auftreten“, sagte Riemenschneider. Aktuell werden laut der Stadt Pinneberg in der Straße Strom-, Gas- und Trinkwasserleitungen verlegt. Jetzt befindet sich vor Hausnummer 40 rund um den Baumstumpf ein Loch im Boden. Die Arbeitsstelle ist abgesichert. „In drei bis vier Wochen müssen wir nochmal nacharbeiten. Aber die Versorgung ist stabil.“