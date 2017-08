Anstoss – Die Fussball-Kolumne : Kein Rentenvertrag für Nicolai Müller

vergrößern 1 von 1 Foto: Dirbach 1 von 1

Hamburg | Nicolai Müller war in den vergangenen beiden Jahren eine der wenigen positiven Erscheinungen beim HSV. Mit seiner Schnelligkeit und Aggressivität passt er optimal in das System von Trainer Markus Gisdol. Deshalb wäre es wünschenswert, wenn er seinen 2018 auslaufenden Vertrag verlängert. Aber nicht um jeden Preis. Der Angreifer möchte angeblich laut Medienberichten gerne einen Dreijahresvertrag und mehr als drei Millionen Euro Jahresgehalt. Der HSV soll zwei Jahre und ein Jahres-Salär von 2,8 Millionen Euro bieten. Da beide Seiten bisher nicht zueinander gefunden haben, wurden die Vertragsgespräche abgebrochen. So riskieren die Hamburger, dass Müller im kommenden Jahr ablösefrei geht. Dennoch ist es die richtige Entscheidung des Vereins im Poker hart zu bleiben.

Müller wird schließlich in diesem Jahr bereits 30. Dazu kommt: Hochdotierte Langzeitverträge wie die von Lewis Holtby und Pierre-Michel Lasogga sind mitverantwortlich dafür, dass die Hanseaten finanziell aus dem letzten Loch pfeifen. Daher ist es nur konsequent, diesen Fehler bei Müller nicht zu wiederholen. Auch bei ihm wäre zu befürchten, dass auf Dauer Preis und Leistung auseinander klaffen. Die sportliche Leistung rechtfertigt ebenfalls keinen Rentenvertrag für den schnellen Außenstürmer. Müller gehört zwar zu den besseren Spielern des HSV. Aber ein überragender Bundesligaakteur ist der zweifache Nationalspieler beim besten Willen nicht. 14 Tore in zwei Spielzeiten und 26 Scorerpunkte sind ein ordentlicher, aber bestimmt kein überdurchschnittlicher Wert. Und der Dino hat nun ein Jahr Zeit, sich anderweitig umzuschauen.

Ein kurzfristiger Verkauf Müllers darf allerdings kein Thema sein. Das wäre der sportliche Super-Gau, da kurzfristig mit Sicherheit kein gleichwertiger Ersatz für ihn zu finden ist.

von Las Zimmermann

erstellt am 06.Aug.2017 | 10:00 Uhr