Region Pinneberg in Kürze : +++ Kein Papier mehr im Kreistag? +++ L110: Roland Krügel kritisiert LBV +++ Tablet-Unterricht in Pinneberg +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

14. Februar 2018, 06:00 Uhr

Kreis Pinneberg Großes Digitalisierungsprojekt im Kreis Pinneberg: Die Politiker des Kreistags sollen in Zukunft papierlos arbeiten. Unterlagen werden von August an nur noch digital zur Verfügung gestellt, so der Plan. Alle Politiker erhalten dafür Ipads. Die Verwaltung rechnet mit Kosten von gut 15.000 Euro pro Jahr. Der Kreistag soll am 21. März über die Vorlage entscheiden. Darin heißt es: „Der Kreis Pinneberg führt zum 1. August 2018 den papierlosen Sitzungsdienst für den Kreistag und die Ausschüsse ein. Ab diesem Zeitpunkt werden sämtliche Sitzungsunterlagen ausschließlich in digitaler Form über das Ratsinformationssystem Allris zur Verfügung gestellt. Ein Versand von Sitzungs-unterlagen in Papierform findet nicht mehr statt.“

Uetersen Die geplante Sanierung der Landesstraße 110 in Tornesch sorgt weiter für Wirbel. Bürgermeister Roland Krügel (CDU) hat Aussagen des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr (LBV) widersprochen, nach denen die Stadt Tornesch von Beginn an in die Planungen einbezogen worden sei. Krügel betonte, dass er erst deutlich später als vom LBV behauptet und zudem eher durch Zufall von den für Sommer geplanten Bauarbeiten samt Vollsperrung der Ahrenloher Straße erfahren habe.

Pinneberg Auspacken, einschalten, loslegen: Das Schulzentrum Nord in Pinneberg setzt seit vergangener Woche in den beiden fünften Klassen auf den Einsatz von Tablets. 42 Geräte mit Tastatur wurden für 12.000 Euro aus dem eigenen Schulbudget angeschafft. Profitieren sollen davon die Schüler der beiden fünften Klassen am Schulenhörn. Eingesetzt werden sollen die Tablets in den naturwissenschaftlichen Fächern, aber auch im Sprachunterricht. Unsere Zeitung hat gestern einen Blick in die digitalen Klassenzimmer geworfen.

Elmshorn Eine Tiefgarage unter dem neuen Rathaus: Ursprünglich wollten Elmshorns Politiker diese Variante aus Kostengründen vermeiden. Doch sie wird immer wahrscheinlicher. Denn im Sonderausschuss Rathaus wurde deutlich, dass es zurzeit keine schnell umsetzbare Alternative gibt. Für den Bau eines oberirdischen Parkhauses fehlen laut Stadtverwaltung geeignete Flächen – und ein Investor, der es baut. Die Zeit drängt. Die Planung fürs Rathaus kann erst dann weitergehen, wenn feststeht, ob die Tiefgarage kommt.

Bönningstedt Die Mitglieder des Bönningstedter Vereins Boenne-Ring veranstalteten kürzlich ihr drittes Carrera-Digital-124-Team-Rennen zu Gunsten des Rett-Syndrom-Elternhilfe-Verbandes. Am Ende des Tages konnte Thomas Knobelsdorf vom Vorstand der Slotcar-Fanatiker dem Vorsitzendender Hilfsorganisation, Thorsten Quast, einen Scheck über 2590 Euro aus den Startgeldern plus weitere 825 Euro in Barspenden überreichen und damit das Ergebnis vom Vorjahr um einige Hundert Euro toppen.

Wedel 4525 Kilometer liegt das antarktische Weddellmeer von Wedel entfernt. Sehr weit weg – und trotzdem geht es die Rolandstädter an. Das machen Diego Weiland und seine Mitstreiter zur Zeit allen denjenigen klar, die in die Stadtbücherei kommen. Gleich im Eingang der Einrichtung hat der Wedeler Greenpeach-Aktivist zusammen mit Marianne O’Neill einen Tisch mit Infomaterial sowie einige Stellwände aufgestellt, die erklären, wieso es wichtig ist, das von Industriefischern bedrohte Areal unter Schutz zu stellen.

Schenefeld Die Siedlergemeinschaft Schenefeld traf sich zu ihrer Jahreshauptversammlung. Außer der Wahl des ersten Vorsitzenden und seines Vertreters und Ehrungen für besonders langjährige Mitgliedschaften stand auch ein Fachvortrag auf dem Programm. Das Thema dieses Mal: Wie schütze ich mich gegen Einbrüche? Einige Mitglieder der Gemeinschaft waren bereits selbstOpfer und berichteten. Der Vorsitzende Johannes von Bastian stellte einige Möglichkeiten vor, mit denen eventuelle Einbrüche verhindert werden können.

Lutzhorn Für ihr Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr Lutzhorn sind vor Kurzem mehrere Brandbekämpfer bei der Jahreshauptversammlung geehrt worden. Das zurückliegende Jahr habe die Wehr vor zahlreiche unterschiedliche Herausforderungen gestellt, berichtete Wehrführer Dirk Steckmeister vor den geladenen Gäste. Dazu zählten Vertreter der Gemeinde, vom Amt Rantzau, Kay Sierk vom Kreisfeuerwehrverband, Vertreter der Wehren aus Groß Offenseth-Aspern, Heede, Langeln und der Barmstedter Polizei sowie der Jugendwehr und der Ehrenabteilung mit Ehrenwehrführer Bruno Arps. Es sei auch ein Jahr mit verhältnismäßig leichten Hilfseinsätzen für die Lutzhorner Wehr gewesen, so der Wehrführer weiter.

Hamburg Im Kampf um die Rettung katholischer Schulen in Hamburg haben sich die Unterstützer jetzt an Papst Franziskus gewandt. In einem offenen Brief an den „sehr geehrten Heiligen Vater“ bitten sie um Unterstützung durch den obersten Geistlichen der katholischen Kirche. „Wir ersuchen Sie daher höflich darum, uns Gläubige und uns Kinder, in dem Bestreben die Schulversorgung zu sichern und Gemeindestrukturen zukunftsorientiert zu festigen, zu unterstützen und nachhaltig Gehör zu verschaffen“, heißt es in dem Schreiben an den Papst.

Schleswig-Holstein Mit diesem Coup hat sich Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange quasi über Nacht bundesweit in die Schlagzeilen katapultiert: Am späten Montagabend kündigte die 41-Jährige in einem offenen Brief an die SPD-Mitglieder ihre Kandidatur für den SPD-Bundesvorsitz an. Damit könnte Lange gegen Fraktionschefin Andrea Nahles antreten, die den Parteivorsitz eigentlich vorzeitig übernehmen sollte. Ihre Bewerbung sieht sie als Angebot. „Vielleicht gibt es ja noch mehr Angebote, auch das fände ich gut.“ Das Einbeziehen, der Dialog, die Beteiligung von Menschen ist Lange auch in ihrem Amt als Oberbürgermeisterin von Schleswig-Holsteins drittgrößter Stadt wichtig.