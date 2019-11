Kein Geld mehr für Integration

Familienbildung: Landesmittel fallen 2020 weg

Avatar_shz von hildebrandtj

04. November 2019, 16:00 Uhr

wedel | Nun ist es offiziell: Zum 1. Januar 2020 werden der Familienbildung Wedel die Landesmittel für ihre Integrationsangebote gestrichen. Eine Hiobsbotschaft, die bei Ulrike Wohlfahrt, Leiterin der Einrichtung am Wedeler Rathausplatz, für tiefe Sorgenfalten sorgt: „Etablierte und von den Teilnehmern geschätzte Angebote wie zum Beispiel das Spiel- und Sprachcafé im Familienzentrum können wir wahrscheinlich nicht weiter anbieten. Es ist sehr schade.“

Seit 2017 bekam die Familienbildung vom Land Schleswig-Holstein Fördermittel zur Unterstützung von Flüchtlingsangeboten in der Rolandstadt – Ende Oktober kam nun die ernüchternde Nachricht vom Kreis Pinneberg. Von dort aus wird alles koordiniert. „Es geht hier vor allem um Integration. Menschen, die bisher unsere Kurse besucht und die Angebote wahrgenommen haben, können nicht weitermachen. Integration ist doch kein Prozess, der nach zwei oder drei Jahren abgeschlossen ist. Das Land kann doch nicht einfach sagen ,Das war nun genug Integration’. Bei dem einen geht das schneller, bei dem anderen eben nicht, das ist doch völlig normal. Ich bin sehr enttäuscht über die Streichung.“

Angebote wie das Sprachcafé, die sich bewusst an Mütter mit Kindern bis drei Jahren gerichtet haben, wurden eingeführt, weil den Frauen keine Möglichkeit hatten wegen nicht vorhandener Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kinder Deutsch- und Integrationskurse an der Volkshochschule (VHS) Wedel zu belegen. „Genau dieses Problem wollten wir mit dem Angebot lösen: Eine seperate Betreuung von Mutter und Kind.“ Und weiter: „Die Integrationsangebote fallen zu einem Zeitpunkt weg, wo viele Menschen zwar schon einigermaßen eingelebt sind, jedoch immer noch fehlende Kenntnisse über unser Sozialsystem und unsere Sozialisation besitzen.“

Kritisiert wird neben dem Wegfall vor allem der Zeitpunkt des Bescheides: „Wir haben Kündigungsfristen für Mitarbeiter einzuhalten – die sind abgelaufen. Zum 1. Oktober hätte man uns Bescheid geben müssen. Bis zuletzt hingen wir in der Schwebe, das ist nicht schön, man kann nicht planen“, so Wohlfahrt. Eine Mitarbeiterin hat sich in diesem Zeitraum bereits arbeitssuchend gemeldet, erzählt die Leiterin. „Es ist traurig. Auf der einen Seite herrscht ein enormer Fachkräftemangel – auch im sozialen Bereich. Auf der anderen Seite sorgt das Wegfallen der Gelder dafür, dass wir Einsparungen machen müssen, eben auch am Personal.“

Soziale Arbeit lebe zwar vom Ehrenamt und Spenden, doch am Ende des Tages ist auch ein ganzes Stück Professionalität gefragt: „Konzepte kosten Geld, dieses Geld fehlt uns bald.“