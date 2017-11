Kein Blitzer an der Grundschule

vergrößern 1 von 2 Foto: Schmidt/PT 1 von 2

03.Nov.2017

Der Kreis Pinneberg und die Polizei sind sich einig: Ein festinstallierter Blitzer vor der Borstel-Hohenradener Schule sei nicht erforderlich. Den Antrag hatte ein Mitarbeiter vom Amt Pinnau eingereicht. Im Bereich der Quickborner Straße 99 gilt Tempolimit 30. Die Anordnung ist nicht auf die Betreuungszeiten der Schule begrenzt – sie gilt für 24 Stunden am Tag.

Holger Drescher vom Fachdienst Straßenbau und Verkehrssicherung, Bereich Verkehrslenkung, argumentiert, dass dies ein Akzeptanzproblem der motorisierten Verkehrsteilnehmer mit sich bringe. In den schulrelevanten Zeiten zwischen 7 und 13 Uhr belegten regelmäßig durchgeführte Messungen, dass die Geschwindigkeitsüberschreitungen sehr geringfügig ausfielen: Sie lägen deutlich unter zehn Prozent. Die von der Gemeinde Borstel-Hohenraden zur Verfügung gestellten Messdaten während der gesamten Tagesspanne seien hingegen signifikant. „Da sich aus der Örtlichkeit die Erforderlichkeit nicht zwangsläufig ergibt, ist die Akzeptanz der motorisierten Verkehrsteilnehmer nur eingeschränkt gegeben“, schreibt Drescher in seiner Stellungnahme zum Thema. Diese Akzeptanz sei dann gegeben, wenn Schulbetrieb bestehe, also am Vormittag. Die Tatsache allein, dass Verkehrsteilnehmer sich nicht an eine Vorschrift hielten, rechtfertige keineswegs die Installierung einer festen Blitzanlage. Drescher meint, stattdessen solle sie zur Überprüfung der Sinnhaftigkeit der Vorschrift einladen. Sollte diese Vorschrift der Prüfung nicht standhalten, wäre sie zurückzunehmen. Diese einfach bestehen zu lassen und „eine ortsfeste Geschwindigkeitsmessanlage zu installieren, hätte einen willkürlichen Charakter und wäre vermutlich nicht gerichtsfest“, so Drescher. Er schlägt vor, zur Korrektur der dauerhaften Beschränkung auf Tempo 30, eine zweckmäßige „Schulweg- Kombinationstafel“ anzubringen: „Wenn diese eine zeitliche Begrenzung für die Schul- und Betreuungszeiten umfasst, dürfte das die Akzeptanz der Autofahrer erhöhen.“ Und so kommt Drescher zu dem Schluss: „Zusammenfassend muss ich feststellen, dass von hier keine Erforderlichkeit gesehen wird, dem Antrag der Gemeinde Borstel-Hohenraden zu entsprechen.“

Ähnlich lautet auch die Einschätzung von Stephan Wirtz, Polizeihauptkommissar der Polizeidirektion Bad Segeberg. Die Auswertung der in dem Bereich verzeichneten Unfälle seit 2012 bringe keine besondere Gefahrenlage zu Tage, die eine Festinstallation rechtfertige. Die drei seither dort registrierten Unfälle – ein Wildunfall, eine Kollision mit einem Leitpfosten und eine mit einer Radfahrerin – seien nicht auf überhöhte Geschwindigkeiten zurückzuführen. Dies gelte auch für kleine Rempler auf dem Schulparkplatz: „Es liegen keine Hinweise auf Gefährdungssituationen oder Gefahrenmomente aufgrund von nicht angepasster Geschwindkeit vor“, schreibt Wirtz. Er verweist auch auf die nur 1,9 Kilometer entfernte festinstallierte Blitzanlage, die bereits im Ort steht. Wirtz: „Die Beantragung der stationären Geschwindigkeitsmessanlage ist aus polizeilicher Sicht nicht zu befürworten.“ Präsent seien die Beamten aber dennoch regelmäßig und zwar mit einer mobilen Kontrolle.