Kita-Plätze fehlen : Kein Betreuungsplatz für Tochter im Kreis Pinneberg: Tornescher Mutter verzweifelt

Sandra Großnick weiß nicht weiter. Ihre Tochter sollte eigentlich bald in die Kita kommen. Einen Platz in Tornesch gibt es jedoch nicht. Und das ist keine Seltenheit im Kreis Pinneberg.

von Johanna Ulrich

15. Januar 2022, 07:00 Uhr

Im Kreis Pinneberg einen Kitaplatz für sein Kind zu bekommen, gestaltet sich noch immer schwierig. Wer im Wohnort keinen Platz für seine Kleinen ergattert, der wird zumeist an andere Orte verwiesen oder es wird die Alternative mittels Tagesmutter vorgeschlagen.

In Tornesch steht derzeit Sandra Großnick kurz vor der Verzweiflung. Ihre Tochter ist drei Jahre alt und sollte eigentlich demnächst in einer Kita untergebracht werden. Bislang wird sie von einer Tagesmutter betreut, die zu Ende Februar jedoch gekündigt hat. Ab Februar wollte die alleinerziehende Großnick einen neuen Job antreten. Wie das ohne eine Betreuung für ihre Dreijährige funktionieren soll, stellt sie vor ein Rätsel.

Im Kitaportal: Alle Plätze belegt

Die Anmeldung bei einer Kita verläuft mittlerweile über das Kitaportal in Schleswig-Holstein. Es kann aber auch weiterhin eine Anmeldung direkt bei einer Kita mittels schriftlichem Antrag erfolgen. Das hat Großnick gemacht. Doch alle drei Awo-Kitas im Ort sind bereits voll. Auch ein Blick ins Kitaportal sagt: Alle Plätze belegt.

Die Stadt Tornesch hat laut Kindertagesstättenbedarfsplanung für 2021/2022 aus Februar des letzten Jahres eine Versorgungsquote von 82 Prozent bei Kindern ab drei Jahren. Kinder unter drei Jahre sind zu 74 Prozent versorgt. Wie viele Kinder jetzt leer ausgehen, könne erst nach einem Wartelistenabgleich Ende Januar gesagt werden, so Bürgermeisterin Sabine Kählert.

Sie weiß um die enge Lage der Kitaplätze in ihrer Stadt. Bereits 2019 sei ein Ausbau für die Wabe Kita Weltenbummler und die Evangelische Kita in Tornesch auf den Weg gebracht worden. Aufgrund der hohen Nachfrage in der Baubranche und die Corona-Situation habe sich dieses Vorhaben jedoch zeitlich erheblich verzögert.

Zusätzlich belastet der Personalmangel die Situation. „Selbst wenn in Tornesch die Gebäude zur Einrichtung von Kita-Plätzen vorhanden wären, würden diese vermutlich wegen des allgemeinen Personalmangels nicht in Betrieb genommen werden können“, sagt Kählert.

Umlandgemeinden als Empfehlung

Auch sie empfiehlt Eltern, die in Tornesch keinen Platz bekommen haben, sich in Umlandgemeinden oder in Hamburg umzusehen. Mit Blick auf die anderen Gemeinden ist dies jedoch auch nicht vielversprechend: In Pinneberg sind die Plätze für über Dreijährige zu 96 Prozent ausgelastet, bei unter Dreijährigen sind es ebenso fast 96 Prozent. So das Ergebnis des Kindertagesstättenberichts 2021.

Die vorhandenen Plätze in Kitas reichen nicht, um die Nachfrage zu decken. Heike Rosemann, Amt Kinder, Jugend, Schule, Sport Elmshorn

In Elmshorn sieht es genauso dunkel mit einem alternativen Platz aus. „Die vorhandenen Plätze in Kitas reichen nicht, um die Nachfrage zu decken“, so Heike Rosemann vom Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport. Es fehlen etwa 250 Plätze für Kinder, die älter als drei sind und etwa 400 Kinder unter drei Jahren gingen leer aus.

Viele Komponenten hängen am Kitaort

Für Großnick ist ein Kitaplatz in einem anderen Ort ohnehin schwer händelbar. Einerseits hat sie kein Auto, weshalb die Kita mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar sein muss. Hinzu komme, dass ein Angehöriger von Großnick ihre Tochter mal aus der Kita abholen müsse, weil ihr wegen des Jobs etwas dazwischen kommt. Das wäre so aber auch nicht ohne Weiteres möglich. „In Tornesch ist meine ganze Familie, da wäre das kein Problem“, erläutert sie.

Wenn meine Tochter irgendwann in die Schule kommt, soll sie zumindest ein paar andere Kinder schon kennen. Sandra Großnick, Mutter aus Tornesch

Einen weiteren Aspekt sieht Großnick in der sozialen Komponente: „Ich möchte, dass mein Kind Freundschaften in der Nähe aufbauen kann. Wenn meine Tochter irgendwann in die Schule kommt, soll sie zumindest ein paar andere Kinder schon kennen.“ Das scheint bei einem Kitaplatz beispielsweise in Hamburg sehr schwierig.

Kontakt zu Anwältin aufgenommen

Nachfragen beim Jugendamt und der Stadt Tornesch hätten auch keinen Aussichten auf einen baldigen Platz versprochen. Die junge Mutter hat Kontakt zu einer Anwältin aufgenommen und lässt sich dort Tipps geben. Ob sie klagen will, weiß sie nicht sicher.

Ich fühle mich hilflos. Sandra Großnick, Mutter aus Tornesch

„Ich fühle mich hilflos. Wie mit einem Tunnelblick“, sagt sie. Dass sie rechtzeitig zum Jobantritt eine Betreuung für ihre Tochter findet, glaubt sie nicht. Ihre Tendenz ist, den neuen Posten absagen zu müssen. Die Hoffnung wolle sie dennoch nicht aufgeben. „Irgendwie wird alles besser. Wenn nicht jetzt, dann vielleicht zumindest in ein paar Wochen.“