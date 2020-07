Voting des Tages : Kein Außer-Haus-Verkauf mehr von Alkohol auf Kiez und Co. – richtige Entscheidung?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

28. Juli 2020, 18:00 Uhr

Der Hamburger Senat hat am Dienstag (28. Juli) die rechtlichen Voraussetzungen zur coronabedingten Einschränkung des Alkoholverkaufs in den Ausgehvierteln der Hansestadt beschlossen. Damit können die Bezirksämter schon am kommenden Wochenende per Allgemeinverfügung quartiersweite Alkoholverkaufsverbote auf St. Pauli und im Schanzenviertel aussprechen, wie Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) und die für die Bezirke zuständige Wissenschaftssenatorin und Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank sagten. Die Regelungen sollen an jeweils zwischen 20 und 6 Uhr gelten.

Hintergrund der Entscheidung war der massenhafte Andrang von Feierlustigen dort an den vergangenen Wochenenden, bei denen immer wieder gegen die Corona-Abstandsregeln verstoßen wurde. Bislang konnten die Verbote nur für den jeweiligen Einzelfall und auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes ausgesprochen werden.

