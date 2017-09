Kaufleute laden zum Herbstfest ein

vergrößern 1 von 4 Foto: Linke 1 von 4





von Dietmar Vogel

erstellt am 13.Sep.2017 | 16:00 Uhr

Was für eine Energieleistung der Kaufleute von Halstenbek: Bereits zum 36. Mal stellt der Halstenbeker Wirtschaftskreis, der Zusammenschluss der Unternehmen der Baumschulgemeinde, das beliebte Herbstfest auf die Beine. Am Sonnabend, 16. September, verwandelt sich der Rathausplatz an der Gustavstraße in eine Aktionsmeile.

Tobias Higle, Vorsitzender des Wirtschaftskreises, kann seine Vorab-Euphorie kaum bremsen: „Bereits zum 36. Mal, das ist ganz toll.“ Dass das Ereignis ein Publikumsmagnet ist, beweisen die nüchternen Zahlen: In den zurückliegende Jahren strömten mehr als 2000 Besucher in den Ortskern.

Das Programm steht, gen Wettergott gibt es bereits regelmäßig Stoßgebete. Das erwartet die Gäste in drei Tagen:

Ab 14 Uhr sind für Kinder und Eltern zahlreiche Spiel- und Aktionsstände – von Unternehmen und Institutionen des Ortes – aufgebaut, in den Abendstunden können Erwachsene dort ausgelassen feiern.

So wird beispielsweise die Spieliothek anlässlich ihres 40-jährigen Bestehens diverse Spiele anbieten, auch das Kinderbekleidungsgeschäft „Blumenkinder und Rabauken“ sowie die Sparkasse Südholstein werden Mitmach-Spiele anbieten. Die Buchhandlung Cremer lädt dazu ein, das Glücksrad zu drehen und die VR Bank Pinneberg-Elmshorn ist mit einer Hüpfburg vor Ort. Zweirad Petersen bietet „Zweiräder zum Anfassen“ an. Entenangeln und ein Kinderkarussell komplettieren die Aktionen auf dem Rathausplatz.

In der angrenzenden Kita der Erlöserkirche können am Nachmittag Interessierte während des „Tags der offenen Tür“ einen Blick hinter die Kulissen wagen und sich gleichzeitig mit selbst gekochter Marmelade gegen einen Obolus eindecken. die Mitglieder des Halstenbeker Stamms des Rings evangelischer Gemeindepfadfinder bieten Stockbrot, Kinderschminken und weitere kreative Aktionen an.

Für Wirtschaftskreis-Chef Higle ganz wichtig: „Es gibt wieder zwei Tombolas.“ Zum einen wird der Blumenhof Pein mit einem großen Pflanzensortiment vertreten sein, zum anderen warten bei der Tombola des Wirtschaftskreises viele Gewinne. Ausgabe ist bis maximal 19 Uhr.

Nach der Eröffnung des Herbstfestes um 14 Uhr gibt es nahezu durchgehend Tanzvorführungen der Gruppen aus der Tanzschule von Higle, bis gegen 17 Uhr die Versteigerung eines Damenrads beginnt. Die Organisatoren haben sich für den amerikanischen Stil der Versteigerung entschieden, bei dem jeder Bieter zahlen muss – und darauf hofft, das letzte Gebot abgegeben zu haben, bevor eine versteckte Uhr abläuft.

Die Einnahmen der Tombola sowie aus der Versteigerung fließen in den Spendentopf des Wirtschaftskreises. Damit werden soziale Projekte in Halstenbek gefördert. „Welche das sind, entscheiden wir nach dem Herbstfest bei unserer nächsten Mitgliederversammlung“, sagt Higle. Nach der Versteigerung hat DJ Model-T seinen großen Auftritt: Er spielt Partymusik, unterbrochen vom Auftritt des Zauberers Kevin Köneke. Gegen 21.30 Uhr endet das Herbstfest mit dem Auftritt des Elvis-Presley-Doubles Sven A. aus Halstenbek.

Von 14 Uhr an wird es an diversen Ständen Speisen und Getränke geben. „Wir freuen uns auf ein tolles Fest bei hoffentlich gutem Wetter“, erklären die Organisatoren unisono. Und ergänzen, dass selbstverständlich nicht nur Halstenbeker Bürger eingeladen sind, sondern alle, die mit ihrer Familie einen schönen Tag erleben wollen.