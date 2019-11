Voting des Tages : Kaufen Sie sich einen Weihnachtsbaum?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

22. November 2019, 20:00 Uhr

Vor dem Bundeskanzleramt in Berlin steht in diesem Jahr eine Nordmanntanne aus dem Kreis Pinneberg. „Die ist etwa 25 Jahre alt“, sagte der Vorsitzende des dortigen Landes-Waldbesitzerverbandes, Hans-Caspar Graf zu Rantzau, am Freitag. Die Tanne sei etwa 13 bis 14 Meter groß und in Lutzhorn geschlagen worden. Wir möchten von Ihnen wissen: