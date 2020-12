Voting des Tages : Kaufen Sie für ihr Zuhause einen Weihnachtsbaum?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

14. Dezember 2020, 18:00 Uhr

Früher als sonst hat in diesem Jahr der Run auf Weihnachtsbäume begonnen. Wenn der Verkauf so weiter gehe, werde man bis Weihnachten deutlich mehr Bäume verkauft haben, als im Vorjahr, sagte die Pressesprecherin des Bundesverbandes der Weihnachtsbaumerzeuger, Saskia Blümel. Auch Alexander Graf von Bülow von der Arbeitsgemeinschaft Schleswig-Holsteinischer Weihnachtsbaumproduzenten rechnet mit einem deutlich besseren Geschäft. "Vor dem Hintergrund des angekündigten harten Lockdowns wird es an diesem Wochenende wohl einen großen Ansturm auf Weihnachtsbäume geben."

