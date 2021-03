Voting des Tages : Katholische Kirche will zu Ostern Präsenz-Gottesdienste anbieten – wie stehen Sie dazu?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

25. März 2021, 18:00 Uhr

Die katholischen Christen in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg sollen zu Ostern trotz der Corona-Pandemie an Präsenzgottesdiensten teilnehmen können. „Im vergangenen Jahr haben wir in unseren Kirchen zu Ostern keine Gottesdienste in Präsenz feiern können. Das wollen wir möglichst vermeiden“, schrieb Generalvikar Ansgar Thim in einem Brief an die Gemeinden, der am Donnerstag (25. März) veröffentlicht wurde.

Wir fragen daher heute:

Katholische Kirche will trotz Corona zu Ostern Präsenz-Gottesdienste anbieten – wie stehen Sie dazu? Das ist eine gute Entscheidung. Das ist keine gute Entscheidung. zum Ergebnis

