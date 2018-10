Katholische Feiertage für Lübecker Firma

von Florian Kleist

22. Oktober 2018, 14:52 Uhr

Eine Agenturgruppe mit Standorten in Lübeck, Hamburg, Berlin und Nürnberg führt auch für ihre Mitarbeiter in Norddeutschland die in Bayern üblichen katholischen Feiertage ein. Erstmals kommen die Beschäftigten auch im Norden am 1. November (Allerheiligen) in den Genuss dieser Neuregelung. Ziel sei es, alle Beschäftigten des Unternehmens gleich zu behandeln und dadurch deren Motivation zu fördern, sagt Geschäftsführer Markus Oeller. Seite 11