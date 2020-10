Voting des Tages : Karstadt- und Kaufhof schließen: Gehen Sie noch in Kaufhäusern einkaufen?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

19. Oktober 2020, 18:00 Uhr

„Für immer geschlossen – für immer im Herzen!“. Handgeschrieben hängt der Abschiedsgruß an der verbarrikadierten Eingangstür der seit Mittwoch (14. Oktober) geschlossenen Kaufhof-Filiale in Essen. Im Kaufhof an der Hamburger Mönckebergstraße ist die Botschaft an der Tür weniger emotional, aber genauso klar: „Filiale dauerhaft geschlossen“. Auch in Neumünster und Flensburg schlossen die Häuser ihre Pforten.

Es ist unübersehbar: Bei Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) rollt jetzt die lange angedrohte Schließungswelle. 37 Warenhäuser würden in diesen Tagen dicht machen, sagte der GKK-Gesamtbetriebsratsvorsitzende Jürgen Ettl.

Wir fragen daher heute:

Karstadt- und Kaufhof schließen: Gehen Sie noch in Kaufhäusern einkaufen? Ja, ich gehe regelmäßig dort shoppen. Ich mache das nur selten. Nein, ich kaufe gar nicht in Kaufhäusern. zum Ergebnis

