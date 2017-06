Region Pinneberg in Kürze : +++ Karl-Heinz Schwensen vor Gericht +++ Müll sammeln am Elbstrand +++ Kita Ostermannweg: Gutachten soll helfen +++

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Hamburg Seit mehr als sechs Jahren ist die Hamburger Kiez-Größe Karl-Heinz „Kalle“ Schwensen ein Fall für die Justiz. Der Vorwurf lautet Fahren ohne Fahrerlaubnis. Kalle Schwensen - wie er sich selbst nennt - soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft am Abend des 2. Februar 2011 mit einem Mercedes ohne Fahrerlaubnis die Balduinstraße auf St. Pauli befahren haben. Am Freitag muss der 63-Jährige deswegen vor Gericht erscheinen, wieder einmal. Es gab bereits fünf Urteile in der Sache.

Wedel Am Dienstag, 6. Juni, startet eine neue offene Sammelgruppe, die Wedels Strand vom Müll befreien möchte. Erstes Treffen ist um 17.30 Uhr an der ersten Treppe des Elbwanderwegs hinter dem Willkomm Höft. Technische Ausrüstung ist laut den Initiatoren – dem Diakonieverein Migration ud dem Bauhof Wedel – vorhanden: Mülltüten, Handschuhe und Pieker stehen, in begrenzter Anzahl, zur Verfügung. Wer hefen möchte, kommt spomtan vorbei oder informiert sich vorher bei Hüseyin Inak unter (04103) 121 13 89 oder Annette Lomberg, (04103) 703 53 18. Die Gruppe trifft sich künftig jeden ersten Dienstag im Monat.

Pinneberg Im Fall der sanierungsbedürftigen evangelischen Kita Ostermannweg soll ein statisches Gutachten Klarheit bringen, wie lange Erzieher und Kinder noch im Gebäude bleiben können. „Wir wollen den Betrieb aber auf jeden Fall aufrechterhalten“, betonte Andreas Brenner, Geschäftsführer des Kita-Werks, gestern. Parallel werde geprüft, welches Ersatzgebäude in Frage komme. Einen Aufnahmestopp gebe es nicht. „Wir wollen die Kinder der Eltern aufnehmen, mit denen wir bereits Gespräche geführt haben“, sagte Brenner. Bezüglich eines Neubaus würden Gespräche mit der Stadt geführt. Das Kita-Werk hatte sich an diese gewandt, weil es die Kosten nicht aufbringen kann. Die Stadt hat zunächst die 40.000 Euro für die notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen übernommen.

Pinneberg 61 Jahre lang ist Dieter Staege Autofahrer gewesen. Nun hat er sich entschlossen, seinen Führerschein freiwillig im Kreisverkehrsamt in Pinneberg abzugeben. Der Rentner hält sich für fahrunfähig und zieht die Konsequenz. „Ich bin 80 Jahre alt und habe Diabetes und eine kaputte Wirbelsäule. Schon aus gesundheitlichen Gründen kann ich kein Auto mehr fahren“, sagt der ehemalige Postbeamte. Staege will mit seiner Aktion aber auch Vorbild sein. Sein Vorschlag: „Alle alten Leute sollen den Führerschein abgeben. Spätestens ab 70.“ Staege selbst geht nur noch zu Fuß und fährt mit der Bus oder der Bahn.

Quickborn 15 Jahre lang hat Karl-Heinz Marquadt die Geschicke des Eulenrings maßgeblich bestimmt. Jetzt gibt er Verantwortung ab und hat in dem Unternehmer Jan Rowell einen Nachfolger für den Vorsitz gefunden. Der möchte den Zusammenschluss von 13 Vereinen, Verbänden und Organisationen in und um Quickborn neu aufstellen, plant die Akquise neuer Mitglieder und eine engere Zusammenarbeit mit Firmen. Der Eulenring unterstützt insbesondere das Quickborner Kinderhilfswerk und organisiert zu diesem Zweck Benefizveranstaltungen wie das traditionelle Entenrennen oder den Weihnachtsmarkt.

Elmshorn Die Nordakademie in Elmshorn zeigt ab Mittwoch, 7. Juni, die Ausstellung zur Best-Practice-Broschüre „Umwelt- und Klimaschutz in Elmshorner Unternehmen – 13 Beispiele“. Auf insgesamt 15 Infotafeln werden die einzelnen vorbildlichen Maßnahmen im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes vorgestellt. Die Beispiele sollen andere lokale Unternehmen ermutigen, ebenfalls im Bereich des Klimaschutzes aktiv zu werden. Die Nordakademie ist mit der ressourcenschonenden Stromgewinnung mittels Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerk selbst als Best-Practice-Beispiel in der Broschüre enthalten. Anlässlich der Ausstellung erklärte Professor Georg Plate, Vorstandsvorsitzender der Nordakademie: „Die Schonung der Umwelt kommt dem Gemeinwohl zugute. Dazu fühlen wir uns als gemeinnütziges Unternehmen besonders verpflichtet.“ Interessierte Bürger können die Ausstellung von Montag bis Freitag zwischen 8 und 17Uhr im Hauptgebäude der Nordakademie, Köllner Chaussee 11, besichtigen. Dort ist sie noch bis zum 30.Juni zu sehen.

Schleswig-Holstein Schwerer Unfall am Freitagmittag auf der B 5 bei Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg): Zwei Frauen (33 und 72) sowie einen Mann (67) erwischte es schlimm. Ihre Autos waren auf der Bundesstraße zwischen den Abzweigungen zum Helmholtz-Zentrum und nach Neu Gülzow frontal zusammengestoßen. Die Ursache des Zusammenstoßes ist nach Polizeiangaben noch unklar, für die Untersuchungen eines Gutachters musste die Strecke stundenlang vollgesperrt werden. Es gab keine direkten Zeugen.